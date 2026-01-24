"UKRAJINA NAS GLEDA KAO PREPREKU, ŽELE DA NAS SKLONE S PUTA" Orban se protivi slanju mađarskog novca Kijevu
MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da se protivi članstvu Ukrajine u EU, kao i slanju sredstava Mađarske za pomoć Kijevu.
- Druge zemlje mogu da bacaju novac na Ukrajinu, ako žele. Samo nemojte to da radite preko EU i ne na naš račun - naveo je Orban na platformi Iks.
Podsetio je da će u Mađarskoj uskoro biti održani parlamentarni izbori i da će oni imati posledice "daleko izvan" mađarskih granica.
- Ukrajina nas vidi kao prepreku koja stoji između njih i članstva u EU. Žele da nas sklone s puta. Mi se zalažemo za patriotsku vladu. Naš narod je na prvom mestu, bez izuzetaka - poručio je Orban.
(Tanjug)
Dačić: Stanje na terenu stabilizovano, vanredne situacije ukinute u celoj Srbiji
