"UKRAJINA NAS GLEDA KAO PREPREKU, ŽELE DA NAS SKLONE S PUTA" Orban se protivi slanju mađarskog novca Kijevu

24. 01. 2026. u 07:37

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da se protivi članstvu Ukrajine u EU, kao i slanju sredstava Mađarske za pomoć Kijevu.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

- Druge zemlje mogu da bacaju novac na Ukrajinu, ako žele. Samo nemojte to da radite preko EU i ne na naš račun - naveo je Orban na platformi Iks.

Podsetio je da će u Mađarskoj uskoro biti održani parlamentarni izbori i da će oni imati posledice "daleko izvan" mađarskih granica.

- Ukrajina nas vidi kao prepreku koja stoji između njih i članstva u EU. Žele da nas sklone s puta. Mi se zalažemo za patriotsku vladu. Naš narod je na prvom mestu, bez izuzetaka - poručio je Orban.

(Tanjug)

