ANARHISTI VEĆ PRETE NASILJEM: Pripremaju se nasrtaji na Olimpijske igre. Oni ZOI smatraju „nepravednim i štetnim na više frontova“.

ZIMSKE olimpijske igre Milano-Kortina d'Ampeco, od 6. do 22. februara, postaju meta anarhista, protivnika, Marance i društvenih centara. Svi spremni da sa anarhističkim mrežama i ekološkim grupama objedine snage radi razaranja. Zbog čega ih Kancelarija za borbu protiv terorizma prati mesecima.

FOTO: Tanjug/AP

Olimpijske igre su, zapravo, teren za sukobe, jer ih anarhisti smatraju „nepravednim i štetnim na više frontova“. Zato su usledili maksimalni napori vlasti na raznim nivoima, od zaštite javnog reda, do praćenja antagonističkih mreža. Jer Milano-Kortina 2026. predstavlja globalni događaj smešten u napetom geopolitičkom okviru, i upravo je ta kombinacija čini osetljivom metom, a uzbuna se odnosi na ceo perimetar Igara.

Prve demonstracije su već zakazane za dane od 5. do 8. februara, Komitet za „neodržive olimpijske igre“ je to već najavio, jer se poklapa sa otvaranjem Igara 6. februara. Planirane su “široko rasprostranjene akcije“ u Milanu, protesti tokom prolaska olimpijskog plamena i demonstracije odmah posle otvaranja Igara, 7. februara, sa ciljem da se poremeti narativ događaja i bojkotuje njegova slika. Paralelno, od 6. do 8. febraura, najavljene su takozvane „Utopijade“, alternativne popularne igre.

A tu su i „tajne akcije“ pobunjeničkih grupa, koje bi mogle da uključuju i incidente napetosti sa organima reda, što bi dovelo do sukoba i nasilja. Ova široko rasprostranjena strategija mobilizacije sugeriše na mogućnost decentralizovanih operacija, čak i tokom sportskih događaja.

Zahtevi su im eksplicitni. Pokreti govore o „kršenju olimpijskog mira“, o tome da postanu „zrna peska“ sposobna da ometaju mašineriju Igara, događaj su definisali kao „privatni spektakl“ i alat za špekulacije nekretninama i uništavanje životne sredine. Štaviše, dolina Fijeme, navodi se kao „opljačkano“ područje, uključeno u model zimskog turizma, koji se smatra neodrživim. Ali, bojkot nije samo simboličan, poziv je da se napadne i ometa i vidljivost Igara.

Rasprostranjeni format Igara, koji se prostire na 22.000 kvadratnih kilometara, predstavlja i objektivnu ranjivost jer umnožava frontove, razvodnjava snage i povećava složenost bezbednosnog aparata.

Jedinica za borbu protiv terorizma, takođe, upozorava na potencijalni savez sa Marancom, koju ne privlači strukturirana ideologija već mogućnost da “stvori haos“ u medijskim sredinama visokog profila.

Među metama ove galaksije demonstranata su sponzor događaja kao i izraelski sportisti. Među zahtevima je i „Izrael napolje“, a u prvom planu sve u propalestinskom stilu.