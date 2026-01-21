OGRANIČENJE BRZINE NA 30 KM: Rim, posle Bolonje, uveo meru a sada je u Bolonji Sud odbacio gradsku odluku
REGIONALNI upravni sud Emilija-Romanje prihvatio je žalbu taksista u Bolonji i odbacio plan „City 30“ u tom gradu, jer „mera nije trebala da se odnosi na sve ulice“.
Prema Sudu trebalo je izdvojiti ulice gde je osetljivost protoka saobraćaja veća i ne da se odnosi na čitav gradski okvir, na 64 procenta urbanih ulica. Upravo tako kako je uradio Rim, koji je za sada izdvojio 50 ulica i primenio ograničenja na 30 km na sat.
I ministar za transport Mateo Salvini izjavljuje „Bezbednost da, ali sa zdravim razumom“. A s obzirom da je u Bolonji na vlasti levica, sve se pretvara u politički sukob. Gradonačelnik Mateo Lepore iz Demokratske partije, najavljuje da će nastaviti bitku za ograničavanje brzine, jer se poziva na rezultat iz perioda uvedenih mera: došlo je do smanjenja (od 16. januara 2024) broja incidenata za 13 posto, redukovan broj preminulih za 50 procenta, 11 posto manje povređenih osoba, a 10 posto manje povređenih u saobraćajnim nesrećama.
Valjda će sada, posle sudske presude prevagnuti zdrav razum, započeti analizu svake ulice pojedinačno, tamo gde je veći protok ostaviti na 50 km na sat, u protivnom, ne samo taksisti već i beliki broj vozača, traže da se naprave razlike od ulice do ulice, jer će se obratiti višoj sudskoj instanci.
