"SRAMOTA" Tramp "vuče uši" evropskim liderima u Davosu

21. 01. 2026. u 15:02

EVROPA se kreće u pogrešnom smeru, rekao je američki predsednik Donald Tramp obraćajući se svojim evropskim kolegama na forumu u Davosu.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Volim Evropu i želim da ona napreduje, ali trenutno ide u pogrešnom smeru - rekao je Donald Tramp.

Ističe da je sramota šta Evropa radi sama sebi.

- Želimo da Evropa bude jaka - kazao je Tramp.

Tramp je, tokom svog govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nazvao Sjedinjene Američke Države ekonomskim motorom sveta.

- Pokušajte nešto da uradite da Evropa bude sjajna. Skaču vam cene električne energije, vetrenjače su svuda, a gubici su svuda. Da li ste pronašli neke vetrenjače u Kini? Ne, niste? Oni ne koriste farme vetrenjača, nego koriste ugalj. Kina ide u korak sa ugljem, naftom, gasom, ide im ok. Ne znam zašto ljudi kupuju te "prokletinje". Glupi ljudi to vole - rekao je Tramp. 

Kaže da Evropa ima velike probleme sa migracijama, niskom stopom rađanja, lošim ekonomskim uslovima. 

- Amerika brine o ljudima Evrope, staraju se. Škotska i Nemačka, otac i majka moji. Verujemo u veze koje delimo sa Evropom, to je civilizacija. Želim da ona procveta - naveo je Tramp. 

