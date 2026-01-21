"SRAMOTA" Tramp "vuče uši" evropskim liderima u Davosu
EVROPA se kreće u pogrešnom smeru, rekao je američki predsednik Donald Tramp obraćajući se svojim evropskim kolegama na forumu u Davosu.
- Volim Evropu i želim da ona napreduje, ali trenutno ide u pogrešnom smeru - rekao je Donald Tramp.
Ističe da je sramota šta Evropa radi sama sebi.
- Želimo da Evropa bude jaka - kazao je Tramp.
Tramp je, tokom svog govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, nazvao Sjedinjene Američke Države ekonomskim motorom sveta.
- Pokušajte nešto da uradite da Evropa bude sjajna. Skaču vam cene električne energije, vetrenjače su svuda, a gubici su svuda. Da li ste pronašli neke vetrenjače u Kini? Ne, niste? Oni ne koriste farme vetrenjača, nego koriste ugalj. Kina ide u korak sa ugljem, naftom, gasom, ide im ok. Ne znam zašto ljudi kupuju te "prokletinje". Glupi ljudi to vole - rekao je Tramp.
Kaže da Evropa ima velike probleme sa migracijama, niskom stopom rađanja, lošim ekonomskim uslovima.
- Amerika brine o ljudima Evrope, staraju se. Škotska i Nemačka, otac i majka moji. Verujemo u veze koje delimo sa Evropom, to je civilizacija. Želim da ona procveta - naveo je Tramp.
Preporučujemo
"SAD SU SE VRATILE JAČE, SNAŽNIJE, BOLjE NEGO IKADA PRE" Tramp se obratio u Davosu: Volim Evropu, ali ona ne ide u dobrom smeru
21. 01. 2026. u 14:41 >> 15:55
TRAMP SLETEO U ŠVAJCARSKU: Ceo svet očekuje njegovo obraćanje na Svetskom ekonomskom forumu
21. 01. 2026. u 14:19
FON DER LAJEN "ISKULIRALA" TRAMPA? Evropska komisija: "Neće se sastati u Davosu"
21. 01. 2026. u 13:47
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)