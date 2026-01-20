NOVA ŽELEZNIČKA NESREĆA: Mašinovođa poginuo, 20 osoba povređeno kada je prigradski voz udario u odron

NAJMANjE 20 osoba povređeno je danas kada je prigradski voz udario u odronjwen potporni zid i iskočio iz šina u blizini Barselone, saopštile su službe za vanredne situacije.

Foto Tanjug/AP/Manu Fernandez

Španska televizija TVE javila je da su četiri osobe teško povređene, mašinovođa je preminuo.

Službe za vanredne situacije su navele da je prigradski voz iskočio iz šina nakon što je zaštitni zid pao na prugu u blizini Barselone.

Prvobitne hipoteze ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena zbog kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana, preneo je El Pais.

Saobraćaj na toj železničkoj liniji je obustavljen.

Još jedan voz iskočio je danas iz šina u Kataloniji, a nije bilo povređenih.

Tu nezgodu izazvalo je kamenje koje je palo na pruge zbog oluje koja je pogodila Heronu.

(Tanjug)

