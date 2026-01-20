Svet

NOVA ŽELEZNIČKA NESREĆA: Mašinovođa poginuo, 20 osoba povređeno kada je prigradski voz udario u odron

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 23:28

NAJMANjE 20 osoba povređeno je danas kada je prigradski voz udario u odronjwen potporni zid i iskočio iz šina u blizini Barselone, saopštile su službe za vanredne situacije.

НОВА ЖЕЛЕЗНИЧКА НЕСРЕЋА: Машиновођа погинуо, 20 особа повређено када је приградски воз ударио у одрон

Foto Tanjug/AP/Manu Fernandez

Španska televizija TVE javila je da su četiri osobe teško povređene, mašinovođa je preminuo.

Službe za vanredne situacije su navele da je prigradski voz iskočio iz šina nakon što je zaštitni zid pao na prugu u blizini Barselone.

Prvobitne hipoteze ukazuju na to da je infrastruktura možda urušena zbog kiša koje su padale poslednjih nekoliko dana, preneo je El Pais.

Saobraćaj na toj železničkoj liniji je obustavljen.

Još jedan voz iskočio je danas iz šina u Kataloniji, a nije bilo povređenih.

Tu nezgodu izazvalo je kamenje koje je palo na pruge zbog oluje koja je pogodila Heronu.

(Tanjug)

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih
NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih

Putnički voz prigradske mreže Rodalies (linija R4) izleteo je sa šina u utorak uveče 20. januara 2026. godine, između stanica Sant Sadurní d’Anoia i Gelida, nedaleko od Barselone, nakon što se na prugu urušio potporni (kontencioni) zid. Prema prvim informacijama u nesreći nema poginulih, ali je povređeno najmanje 15 osoba, među kojima i mašinovođa, dok pojedini izvori navode da je broj povređenih nešto veći.

20. 01. 2026. u 23:22

