BELA KUĆA OBJAVILA SPISAK TRAMPOVIH DOSTIGNUĆA PROTEKLE GODINE: Na listi ─ sukob u Ukrajini i Srbija
BELA kuća objavila je na godišnjicu inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, spisak dostignuća predsednika SAD Donalda Trampa u protekloj godini, među njima se nalaze i posrednički napori u rešavanju sukoba u Ukrajini.
-Stvoren je mehanizam koji podržavaju SAD za rešavanje rata između Ukrajine i Rusije, a koji predviđa izvodljive parametre prekida vatre i podsticaje za posleratnu obnovu, navodi se u dokumentu.
Drugo dostignuće gde se pominje Rusija je potpisani sporazum sa Kanadom i Finskom o izgradnji ledolomaca radi suprotstavljanja uticaju Rusije na Arktiku.
Dokument se zove „365 pobeda za 365 dana: Povratak predsednika Trampa označava novu eru uspeha i prosperiteta“ i sastoji se od 365 tačaka.
U dokumentu se pominje i Srbija - Tramp se pohvalio normalizacijom odnosa Beograda i Prištine.
Uz ovaj dokument objavljen je i kratak video u kojem se, takođe, ističu dostignuća američkog lidera, uključujući domaću i spoljnu politiku, a među tome je i sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
Video je podeljen na nekoliko delova. U njemu su prikazani sastanci sa vodećim svetskim liderima: generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, britanskim premijerom Kirom Starmerom i drugima. U videu se pojavljuje i Vladimir Zelenski – američki predsednik se sa njim posebno često sastajao tokom protekle godine u pokušajima da se reši sukob između Rusije i Ukrajine.
Prikazan je i sastanak ruskog i američkog predsednika na Aljasci: na njemu se vidi kako se Tramp sastaje sa svojim ruskim kolegom kod aviona, šeta sa njim crvenim tepihom i učestvuje na konferenciji za novinare nakon razgovora u Enkoridžu.
Donald Tramp je inaugurisan za predsednika Sjedinjenih Američkih Država po drugi put 20. januara 2025. godine, nakon predsedničkih izbora 2024. godine.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
KANADA SE SPREMA ZA RAT SA TRAMPOM? Vojska simulirala napad SAD, koristili su ovu taktiku
20. 01. 2026. u 20:59 >> 21:27
TRAMP ZAPREPASTIO ZAPAD: Putin je svetski lider!
20. 01. 2026. u 20:12
ZBOG AMERIČKIH PRETNjI NOVIM CARINAMA: Makron pozvao na primenu „trgovinske bazuke“
20. 01. 2026. u 17:41
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)