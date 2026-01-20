BELA KUĆA OBJAVILA SPISAK TRAMPOVIH DOSTIGNUĆA PROTEKLE GODINE: Na listi ─ sukob u Ukrajini i Srbija

BELA kuća objavila je na godišnjicu inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, spisak dostignuća predsednika SAD Donalda Trampa u protekloj godini, među njima se nalaze i posrednički napori u rešavanju sukoba u Ukrajini.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

-Stvoren je mehanizam koji podržavaju SAD za rešavanje rata između Ukrajine i Rusije, a koji predviđa izvodljive parametre prekida vatre i podsticaje za posleratnu obnovu, navodi se u dokumentu.

Drugo dostignuće gde se pominje Rusija je potpisani sporazum sa Kanadom i Finskom o izgradnji ledolomaca radi suprotstavljanja uticaju Rusije na Arktiku.

Dokument se zove „365 pobeda za 365 dana: Povratak predsednika Trampa označava novu eru uspeha i prosperiteta“ i sastoji se od 365 tačaka.

U dokumentu se pominje i Srbija - Tramp se pohvalio normalizacijom odnosa Beograda i Prištine.

Uz ovaj dokument objavljen je i kratak video u kojem se, takođe, ističu dostignuća američkog lidera, uključujući domaću i spoljnu politiku, a među tome je i sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Video je podeljen na nekoliko delova. U njemu su prikazani sastanci sa vodećim svetskim liderima: generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, britanskim premijerom Kirom Starmerom i drugima. U videu se pojavljuje i Vladimir Zelenski – američki predsednik se sa njim posebno često sastajao tokom protekle godine u pokušajima da se reši sukob između Rusije i Ukrajine.

Prikazan je i sastanak ruskog i američkog predsednika na Aljasci: na njemu se vidi kako se Tramp sastaje sa svojim ruskim kolegom kod aviona, šeta sa njim crvenim tepihom i učestvuje na konferenciji za novinare nakon razgovora u Enkoridžu.

Donald Tramp je inaugurisan za predsednika Sjedinjenih Američkih Država po drugi put 20. januara 2025. godine, nakon predsedničkih izbora 2024. godine.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"