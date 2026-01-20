Svet

BELA KUĆA OBJAVILA SPISAK TRAMPOVIH DOSTIGNUĆA PROTEKLE GODINE: Na listi ─ sukob u Ukrajini i Srbija

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 21:22

BELA kuća objavila je na godišnjicu inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, spisak dostignuća predsednika SAD Donalda Trampa u protekloj godini, među njima se nalaze i posrednički napori u rešavanju sukoba u Ukrajini.

БЕЛА КУЋА ОБЈАВИЛА СПИСАК ТРАМПОВИХ ДОСТИГНУЋА ПРОТЕКЛЕ ГОДИНЕ: На листи ─ сукоб у Украјини и Србија

Foto: AP Photo/Alex Brandon

-Stvoren je mehanizam koji podržavaju SAD za rešavanje rata između Ukrajine i Rusije, a koji predviđa izvodljive parametre prekida vatre i podsticaje za posleratnu obnovu, navodi se u dokumentu.

Drugo dostignuće gde se pominje Rusija je potpisani sporazum sa Kanadom i Finskom o izgradnji ledolomaca radi suprotstavljanja uticaju Rusije na Arktiku.

Dokument se zove „365 pobeda za 365 dana: Povratak predsednika Trampa označava novu eru uspeha i prosperiteta“ i sastoji se od 365 tačaka.

U dokumentu se pominje i Srbija - Tramp se pohvalio normalizacijom odnosa Beograda i Prištine.

Uz ovaj dokument objavljen je i kratak video u kojem se, takođe, ističu dostignuća američkog lidera, uključujući domaću i spoljnu politiku, a među tome je i sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Video je podeljen na nekoliko delova. U njemu su prikazani sastanci sa vodećim svetskim liderima: generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, britanskim premijerom Kirom Starmerom i drugima. U videu se pojavljuje i Vladimir Zelenski – američki predsednik se sa njim posebno često sastajao tokom protekle godine u pokušajima da se reši sukob između Rusije i Ukrajine.

Prikazan je i sastanak ruskog i američkog predsednika na Aljasci: na njemu se vidi kako se Tramp sastaje sa svojim ruskim kolegom kod aviona, šeta sa njim crvenim tepihom i učestvuje na konferenciji za novinare nakon razgovora u Enkoridžu.

Donald Tramp je inaugurisan za predsednika Sjedinjenih Američkih Država po drugi put 20. januara 2025. godine, nakon predsedničkih izbora 2024. godine.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih
Svet

0 0

NOVA NESREĆA NA ŠINAMA U ŠPANIJI: U Kataloniji najmanje 20 povređenih

Putnički voz prigradske mreže Rodalies (linija R4) izleteo je sa šina u utorak uveče 20. januara 2026. godine, između stanica Sant Sadurní d’Anoia i Gelida, nedaleko od Barselone, nakon što se na prugu urušio potporni (kontencioni) zid. Prema prvim informacijama u nesreći nema poginulih, ali je povređeno najmanje 15 osoba, među kojima i mašinovođa, dok pojedini izvori navode da je broj povređenih nešto veći.

20. 01. 2026. u 23:22

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena