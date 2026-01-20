OPTUŽIO AMERIKU ZA NEOKOLONIJALIZAM: Oštar odgovor Makrona Trampu

Donald Tramp, koji je Francuskoj zapretio taksama od 200 posto na šampanjac ukoliko ne pristupi njegovom "Odboru za mir", dobio je snažan odgovor od Emanuela Makrona.

Foto: Printskrin

Francuski predsednik nije okolišao obraćajući se na Ekonomskom forumu u Davosu, ističući da SAD nastoje da potčine i oslabe Evropu.

– Nalazimo se u periodu velike nestabilnosti, i ekonomske, i političke. Suočeni smo sa ogromnim promenama i potresima, sa sve više nasilja, ratova i sukoba koji su poprimili velike razmere i stvorili nove potrebe, menjajući svet u kojem zakon više nije onaj koji poznajemo, već sada vlada zakon jačeg. Vidimo kako imperijalne ambicije ponovo izbijaju na površinu – rekao je Makron.

Započeo je pominjanjem Rusije i rata u Ukrajini, ali se potom brzo okrenuo na SAD.

– Živimo u zabrinjavajućem periodu u kom se stvari brzo menjaju i u kom konkurencija postaje sve oštrija i teža, naročito sa SAD koje zahtevaju sve veće ustupke i nastoje da oslabe Evropu, uz nagomilavanje carina koje su neprihvatljive, naročito kada se koriste kao sredstvo pritiska – naglasio je stanar Jeliseja.

Francuski šef države ukazao je i na značajno slabljenje međunarodnih institucija:

– Ne možemo pasivno da prihvatimo zakon jačeg. Neokolonijalni pristup nije odgovor. Evropa mora da brani multilateralizam, koji služi našim interesima, ali i interesima svih onih koji odbijaju da se pokore sili.

Dodao je da su Francuska i Evropa snažno privržene svojoj nezavisnosti i Ujedinjenim nacijama.

– Ne smemo zaboraviti pouke koje smo izvukli nakon Drugog svetskog rata i moramo ostati posvećeni saradnji. Zajedničke vojne vežbe koje smo odlučili da sprovedemo na Grenlandu, bez pretnje bilo kome, već u cilju podrške Danskoj, predstavljaju primer te multilateralne saradnje – rekao je Makron.

Pozvao je na dijalog, veću evropsku suverenost i efikasan multilateralizam i upozorio:

– Evropa ne može biti jedina koja ne štiti svoje tržište, dok druge zemlje ne poštuju pravila. Moramo biti realističniji ako želimo da zaštitimo našu industriju, koja trpi zbog nepoštovanja od strane drugih. Evropa raspolaže veoma snažnim instrumentima i mora ih koristiti kada se prema njoj ne postupa s poštovanjem i kada se krše pravila igre – zaključio je francuski predsednik koji je kasnije dodao da se neće sresti s američkim šefom države Trampom koji u Davos dolazi sutra, dok je Makron planirao da se večeras vrati u Francusku.

BARDELA: POTREBAN SNAŽAN ODGOVOR

Trampove izjave izazvale su veliku buru u Francuskoj. Reagovao je i lider najjače opozicione stranke, Nacionalnog okupljanja, Žordan Bardela.

– Ovo je izazov za Francusku i evropske nacije. Moramo da reagujemo odlučno na ovu vrstu ucene, jer ćemo u suprotnom biti osuđeni da nestanemo iza sve snažnije imperijalističke logike. Ukoliko se pretnje predsednika Trampa sprovedu u delo, Francuska i evropske zemlje moraju snažno da odgovore – poručio je Bardela.