BERNI POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Kritikovao milijardere, a na izborima podržao demokrate sa najskupljim kampanjama

19. 01. 2026. u 21:01

SENATOR Berni Sanders ponovo je napao administraciju predsednika SAD Donalda Trampa.

БЕРНИ ПОКАЗАО СВОЈЕ ПРАВО ЛИЦЕ: Критиковао милијардере, а на изборима подржао демократе са најскупљим кампањама

- Da li zaista živimo u demokratiji kada najbogatiji čovek na svetu može da troši koliko god poželi da bi izabrao svoje kandidate? Najvažnija stvar koju naša nacija može da uradi je da okonča Citizens United i pređe na javni finansijski sistem izbora. Milijarderi ne smeju biti dozvoljeni da kupuju izbore - rekao je Sanders.

Ironično je da je sam Senders u prošlosti podržavao kandidate iz Demokratske stranke, poput Hilari Klinton, Kamale Haris i Džoa Bajdena, koji su uložili istorijski maksimalan iznos novca u kampanje, pokazujući da i sam sistem koji kritikuje koristi za podršku svojim kandidatima.

