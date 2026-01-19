BERNI POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Kritikovao milijardere, a na izborima podržao demokrate sa najskupljim kampanjama
SENATOR Berni Sanders ponovo je napao administraciju predsednika SAD Donalda Trampa.
- Da li zaista živimo u demokratiji kada najbogatiji čovek na svetu može da troši koliko god poželi da bi izabrao svoje kandidate? Najvažnija stvar koju naša nacija može da uradi je da okonča Citizens United i pređe na javni finansijski sistem izbora. Milijarderi ne smeju biti dozvoljeni da kupuju izbore - rekao je Sanders.
Ironično je da je sam Senders u prošlosti podržavao kandidate iz Demokratske stranke, poput Hilari Klinton, Kamale Haris i Džoa Bajdena, koji su uložili istorijski maksimalan iznos novca u kampanje, pokazujući da i sam sistem koji kritikuje koristi za podršku svojim kandidatima.
BONUS VIDEO:
Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst
