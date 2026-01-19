BERNI POKAZAO SVOJE PRAVO LICE: Kritikovao milijardere, a na izborima podržao demokrate sa najskupljim kampanjama

SENATOR Berni Sanders ponovo je napao administraciju predsednika SAD Donalda Trampa.

- Da li zaista živimo u demokratiji kada najbogatiji čovek na svetu može da troši koliko god poželi da bi izabrao svoje kandidate? Najvažnija stvar koju naša nacija može da uradi je da okonča Citizens United i pređe na javni finansijski sistem izbora. Milijarderi ne smeju biti dozvoljeni da kupuju izbore - rekao je Sanders.

Are we really living in a democracy when the richest man on earth can spend as much as he wants to elect his candidates?



The most important thing our nation can do is end Citizens United and move to public funding of elections.



Billionaires can’t be allowed to buy elections. https://t.co/75q3ULAojO — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 19, 2026

Ironično je da je sam Senders u prošlosti podržavao kandidate iz Demokratske stranke, poput Hilari Klinton, Kamale Haris i Džoa Bajdena, koji su uložili istorijski maksimalan iznos novca u kampanje, pokazujući da i sam sistem koji kritikuje koristi za podršku svojim kandidatima.

