TRANSATLANSKA KRIZA TINJA Rojters: EU sprema kontramere Trampovim carinama teške 93 milijarde evra
PAKET kontramera Evropske unije (EU) u vidu carina na robu iz SAD, vredan 93 milijarde evra, automatski će stupiti na snagu 6. februara ukoliko ne bude postignut dogovor sa Vašingtonom. To je izjavio neimenovani diplomata EU za Rojters.
Istovremeno, kako saznaje Juronjuz EU je na hitnom sastanku u Briselu odlučila da se uzdrži od pokretanja oštrih trgovinskih kontramera i da u prvi plan stavi dijalog i diplomatiju sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Izvori Juronjuza navode da države članice EU zasad neće aktivirati instrument protiv ekonomske prinude (ACI) kao odgovor na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa uvođenjem carina zbog Grenlanda.
EU je u avgustu suspendovala uvozne carine na američku robu na period od šest meseci, nakon što je Brisel postigao trgovinski sporazum sa Vašingtonom.
Međutim, taj sporazum je sada doveden u pitanje zbog eskalacije spora u vezi sa Grenlandom, a najveće stranke Evropskog parlamenta odložile su glasanje o sniženju carina na američku robu po nedavnom trgovinskom sporazumu.
Istovremeno, EU bi mogla da reaktivira paket odmazde vredan 93 milijarde evra, usmeren na američke proizvode, ukoliko Tramp realizuje najavu o uvođenju dodatnih carina od 10 odsto za osam evropskih zemalja.
Paket od 93 milijarde evra pripremljen je prošle godine u vreme neizvesnosti oko postizanja trgovinskog sporazuma EU i SAD i predviđa carine EU do 30 odsto na niz američkih proizvoda, uključujući automobile, delove za avione, burbon, soju i živinsko meso.
Instrument protiv ekonomske prinude, usvojen 2023. godine, omogućava EU da ograniči pristup jedinstvenom tržištu od 500 miliona potrošača i predviđa širok spektar kontramera, uključujući ograničenja ulaganja, povlačenje zaštite prava intelektualne svojine, suspenziju poslovnih dozvola kompanijama, kao i zabranu pristupa javnim nabavkama ali do sada nije primenjen u praksi.
Prema važećim pravilima, Evropska komisija ima četiri meseca da proceni da li postoji ekonomska prinuda, nakon čega države članice kvalifikovanom većinom odlučuju o aktiviranju instrumenta.
Ukoliko pregovori ne uspeju, EU može da uvede širok spektar kontramera, i to ne samo u vidu carina.
