BOLSONARO PRONAŠAO NAČIN KAKO DA UMANJI ZATVORSKU KAZNU: Nećete verovati o čemu je reč

BIVŠI brazilski predsednik Žair Bolsonaro, osuđen za planiranje puča nakon izbora koje je izgubio, pronašao je način kako da umanji svoju zatvorsku kaznu i iskoristi zakon koji kaznu skraćuje za četiri dana za svaku pročitanu knjigu, piše danas Gardijan.

Bolsonarovi advokati su, po svemu sudeći, detaljno proučili krivični zakon zemlje i pronašli način da pomognu svom klijentu da smanji kaznu od 27 godina zatvora čitanjem knjiga, a sudija Vrhovnog suda odobrio je u četvrtak bivšem predsedniku da učestvuje u toj šemi, nakon što je njegov pravni tim podneo zahtev.

Postoji samo jedan problem, a to je da bivši krajnje desničarski brazilski predsednik nikada nije bio poznat kao bibliofil, navodi britanski list.

"Žao mi je, nemam vremena za čitanje", izjavio je Bolsonaro jednom prilikom, dodajući da tri godine nije pročitao neku knjigu.

Odobrena lista za čitanje uključuje brazilska dela o pravima starosedelaca, rasizmu, životnoj sredini i nasilju koje je sprovodio režim zemlje od 1964. do 1985. godine, a koji je Bolsonaro otvoreno podržavao.

Neke od knjiga na listi, kao što su "Rat i mir" Lava Tolstoja i "Don Kihot" Migela de Servantesa, imaju više od 1.000 stranica.

Da bi imali koristi od šeme za smanjenje kazni, zatvorenici moraju da dokažu da su zaista pročitali knjige podnošenjem pisanih izveštaja sa prepričanim sadržajem zatvorskim vlastima.

Na pitanje da navede svoju omiljenu knjigu tokom predsedničkih izbora 2018. godine, Bolsonaro se opredelio za knjigu Karlosa Alberta Briljantea Ustre, ozloglašenog vojnog pukovnika optuženog za mučenje stotina zatvorenika tokom diktature.

“To je prava priča o Brazilu... sa činjenicama, sa podacima, sa mestima i stvarnim epizodama“, kazao je tada Bolsonaro.

