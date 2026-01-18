Svet

ZELENSKI ZAKUKAO NAKON PUTINOVOG NAPADA: Dvoje poginulih, desetine ranjenih u masovnom napadu ruskim dronovima na Ukrajinu (VIDEO)

18. 01. 2026. u 16:21

DVE osobe su poginule, a desetine su ranjene u masovnom napadu ruskim dronovima na Ukrajinu tokom noći, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ ЗАКУКАО НАКОН ПУТИНОВОГ НАПАДА: Двоје погинулих, десетине рањених у масовном нападу руским дроновима на Украјину (ВИДЕО)

Foto: X Printskrin

Sumska, Harkovska, Dnjepropetrovska, Zaporoška, Hmeljnička i Odeska oblasti bile su meta napada u kojem je učestvovalo više od 200 dronova, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

(X)



