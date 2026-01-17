Svet

ŠPANIJA DONELA ODLUKU: Masonski hram postaje spomenik žrtvama Frankovog režima

В.Н.

17. 01. 2026. u 23:45

Masonski hram Santa Kruz de Tenerife biće, nakon opsežne restauracije, transformisan u mesto demokratskog sećanja i muzej, služeći kao spomenik žrtvama Frankovog režima, objavili su španski mediji.

Foto: Printskrin

Ovaj masonski centar je bio oduzet i prenamenjen tokom Frankove diktature, a restauracija je završena krajem 2025. godine.

Ovo će biti prvo mesto demokratskog sećanja posvećeno žrtvama Frankovog režima, izgrađeno posebno za ovu svrhu u Španiji, navodi "Razon".

Španski ministar teritorijalne politike i demokratskog sećanja, Anhel Viktor Tores, istakao je značaj obnove ovog objekta koja je koštala tri miliona evra, a finansirala ju je španska vlada.

Kako se navodi, ovaj masonski hram je bio mesto za sastanke lože do Španskog građanskog rata i decenijama je bio napušten.

U septembru 1936. godine, prvim dekretom protiv slobodnog zidarstva koji je izdao tadašnji general Franko, imovina hrama je rekvirirana i predata njegovoj stranci.

Ubrzo nakon toga, objekat je pretvoren u skladište za vojnu apoteku, dok je gornji sprat pretvoren u kasarnu i zatvoren 1990. godine.

(Sputnjik)

