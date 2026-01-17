ŠPANIJA DONELA ODLUKU: Masonski hram postaje spomenik žrtvama Frankovog režima
Masonski hram Santa Kruz de Tenerife biće, nakon opsežne restauracije, transformisan u mesto demokratskog sećanja i muzej, služeći kao spomenik žrtvama Frankovog režima, objavili su španski mediji.
Ovaj masonski centar je bio oduzet i prenamenjen tokom Frankove diktature, a restauracija je završena krajem 2025. godine.
Ovo će biti prvo mesto demokratskog sećanja posvećeno žrtvama Frankovog režima, izgrađeno posebno za ovu svrhu u Španiji, navodi "Razon".
Španski ministar teritorijalne politike i demokratskog sećanja, Anhel Viktor Tores, istakao je značaj obnove ovog objekta koja je koštala tri miliona evra, a finansirala ju je španska vlada.
Kako se navodi, ovaj masonski hram je bio mesto za sastanke lože do Španskog građanskog rata i decenijama je bio napušten.
U septembru 1936. godine, prvim dekretom protiv slobodnog zidarstva koji je izdao tadašnji general Franko, imovina hrama je rekvirirana i predata njegovoj stranci.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ZELENSKI DOVEO NAROD DO DNA: Ukrajinci se greju uz pomoć mačaka
18. 01. 2026. u 17:30
LAVROV O SVOJOJ VELIKOJ MOĆI: Humor mi pomaže
18. 01. 2026. u 17:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)