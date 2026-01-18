BRITANIJA ŠALJE JEDNOG VOJNIKA, SLOVENIJA DVA... Bolton: Slanje evropskih trupa na Grenland je smešno
SLANjE evropskih trupa na Grenland je simbolično i smešno, smatra Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa.
- Razumem simboliku evropskih akcija, ali je toliko simbolična da izgleda smešno - rekao je u intervjuu za austrijske novine Die Presse .
List "Independent" je ranije objavio da je Velika Britanija poslala jednog vojnika na Grenland na zahtev Danske .
Slovenija je na Grenland poslala dva oficira.
