BRITANIJA ŠALJE JEDNOG VOJNIKA, SLOVENIJA DVA... Bolton: Slanje evropskih trupa na Grenland je smešno

SLANjE evropskih trupa na Grenland je simbolično i smešno, smatra Džon Bolton, bivši savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Profimedia

- Razumem simboliku evropskih akcija, ali je toliko simbolična da izgleda smešno - rekao je u intervjuu za austrijske novine Die Presse .

List "Independent" je ranije objavio da je Velika Britanija poslala jednog vojnika na Grenland na zahtev Danske .

Slovenija je na Grenland poslala dva oficira.