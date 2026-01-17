Svet

EVROPA U ČUDU: Nižu se odgovori Trampu nakon savezničkog "šamara"

В.Н.

17. 01. 2026. u 21:26

PREMIJER Švedske Ulf Kristerson, rekao je da zemlja neće dozvoliti da bude ucenjena i da će braniti svoje savezničke susede.

ЕВРОПА У ЧУДУ: Нижу се одговори Трампу након савезничког шамара

Foto: Tanjug/TT News Agency via AP

Danski ministar spoljnih poslova Lars Rasmusen izrazio je iznenađenje Trampovom odlukom, prenosi Handelsblat.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da  će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.

