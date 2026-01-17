EVROPA U ČUDU: Nižu se odgovori Trampu nakon savezničkog "šamara"
PREMIJER Švedske Ulf Kristerson, rekao je da zemlja neće dozvoliti da bude ucenjena i da će braniti svoje savezničke susede.
Danski ministar spoljnih poslova Lars Rasmusen izrazio je iznenađenje Trampovom odlukom, prenosi Handelsblat.
Ranije je američki predsednik Donald Tramp najavio da će uvesti carine od 10% nizu evropskih zemalja zbog Grenlanda.
