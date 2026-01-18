(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Dete poginulo u požaru
DETE je poginulo u požaru u pomoćnoj zgradi u Moskovskoj oblasti.
Muškarac i njegovo dvoje dece bili su u pomoćnoj zgradi, koja se nalazi u selu Orlovo, u vreme požara. Dvanaestogodišnja devojčica je poginula u požaru. Otac je zadobio opekotine ruku, a drugo dete je nepovređeno.
Pretpostavlja se da je uzrok požara neispravan električni uređaj.
