(UZNEMIRUJUĆI FOTO) Dete poginulo u požaru

DETE je poginulo u požaru u pomoćnoj zgradi u Moskovskoj oblasti.

Muškarac i njegovo dvoje dece bili su u pomoćnoj zgradi, koja se nalazi u selu Orlovo, u vreme požara. Dvanaestogodišnja devojčica je poginula u požaru. Otac je zadobio opekotine ruku, a drugo dete je nepovređeno.

Pretpostavlja se da je uzrok požara neispravan električni uređaj.