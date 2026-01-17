Svet

"POSTOJI SAMO JEDNO REŠENJE ZA GRENLAND" Oglasio se i Zoran Milanović, evo šta ima da kaže o temi koja potresa ceo svet

В.Н.

17. 01. 2026.

NAKON što je tvrdio da "Grenland ne predstavlja ništa za američku bezbednost" , da su Amerikanci zainteresovani za "koridor koji se završava kod Beringovog moreuza" i da arhipelag Svalbard nudi veći strateški potencijal, a ministar odbrane Hrvatske Ivan Anušić nekoliko dana kasnije tokom posete Norveškoj rekao svom kolegi Toreu Sandviku da to nije stav Vlade Hrvatske, predsednik Hrvatske Zoran Milanović danas je izdao saopštenje o pitanju Grenlanda.

- S obzirom na aktuelne političke, pa čak i vojne pretenzije prema Grenlandu, autonomnom delu Kraljevine Danske, naglašavam da o Grenlandu i njegovoj budućnosti može odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu sa pravom na samoopredeljenje koje mu je dato zakonima Kraljevine Danske. Ne postoji bezbednosni razlog koji može da nadjača ovo pravo naroda Grenlanda - poručio je Zoran Milanović i dodao:

- Uveren sam da se sve zabrinutosti vezane za bezbednost, o kojima se govori u zadnje vreme, mogu i moraju rešiti kroz dijalog i saradnju Danske i Grenlanda sa SAD i u okviru Severnoatlantskog saveza, čiji su obe zemlje ravnopravni članovi. Bezbednosna pitanja ni na koji način nisu povezana sa međunarodnopravnim položajem Grenlanda.

O tome svedoči i situacija iz vremena Hladnog rata, kada su SAD uspešno štitile svoje nacionalne interese i branile svoju i bezbednost celog NATO-a tako što su, u dogovoru sa danskim vlastima, stacionirale svoju vojsku na Grenlandu. Samo takav model, odnosno sporazum između Danske i SAD uz poštovanje volje naroda Grenlanda, predstavlja prihvatljivo rešenje za ovu situaciju - zaključio je Milanović.

