Svet

AUTOBUS UDARIO U ZGRADU: Objavljena fotografija sa mesta nesreće

Novosti online

17. 01. 2026. u 17:00

PUTNIČKI autobus u kojem su bila tri putnika udario je u zgradu u Velikom Novgorodu

АУТОБУС УДАРИО У ЗГРАДУ: Објављена фотографија са места несреће

Foto: pixabay

Iz nepoznatog razloga, vozač je skrenuo, udario u stub ulične rasvete i zabio se u zgradu.

Putnici nisu potražili medicinsku pomoć.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)