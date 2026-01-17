AUTOBUS UDARIO U ZGRADU: Objavljena fotografija sa mesta nesreće
PUTNIČKI autobus u kojem su bila tri putnika udario je u zgradu u Velikom Novgorodu
Iz nepoznatog razloga, vozač je skrenuo, udario u stub ulične rasvete i zabio se u zgradu.
Putnici nisu potražili medicinsku pomoć.
Komentari (0)