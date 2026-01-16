STARMER DONEO KONAČNU ODLUKU: Evo da li će nastaviti da razgovara sa Putinom

BRITANSKI premijer Kir Starmer nema planove da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, saopštio je danas njegov portparol dodajući da fokus ostaje na podršci Ukrajini, nakon što su pojedini evropski lideri sugerisali da bi trebalo obnoviti kontakte sa Moskvom.

Foto: Profimedia

"Ne postoji plan da premijer razgovara sa predsednikom Putinom. Njegov fokus je čvrsto usmeren na podršku Ukrajini kako bi se obezbedio pravedan i trajan mir i kako bi se Ukrajina dovela u najjaču moguću poziciju, kako za nastavak borbi, tako i za eventualne mirovne pregovore", naveo je portparol, prenosi portal Barons.

Ranije danas, Kremlj je ocenio da izjave lidera Italije, Francuske i Nemačke o mogućnosti obnove dijaloga sa Rusijom predstavljaju "značajan zaokret" koji se, kako je rečeno, poklapa sa stavovima Moskve o daljem razvoju situacije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi takav pomak, ukoliko odražava stratešku viziju tih zemalja, bio u skladu sa ruskim očekivanjima, preneo je Rojters.

Peskov je dodao da Rusija vodi dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama o, za sada, neuspelim naporima da se postigne mirovni sporazum o Ukrajini, dok takav dijalog trenutno ne postoji sa evropskim vladama.

Prema navodima nemačkih medija, nemački kancelar Fridrih Merc takođe je izjavio da je Rusija evropska zemlja i izrazio nadu da bi odnosi EU i Moskve mogli biti ponovo uravnoteženi.

Francuski predsednik Emanuel Makron je u decembru takođe govorio o potrebi ponovnog angažmana, navodeći da bi u slučaju izostanka čvrstog i trajnog mira za Ukrajinu bilo neophodno započeti "sveobuhvatan dijalog" sa Moskvom.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je ranije ovog meseca da bi Evropa trebalo da obnovi dijalog sa Rusijom kako bi imala veći uticaj u pregovorima o Ukrajini, predloživši da EU imenuje posebnog izaslanika koji bi direktno razgovarao sa predsednikom Putinom, piše Euraktiv.

"Mislim da je došlo vreme da i Evropa razgovara sa Rusijom. Ako Evropa odluči da učestvuje u ovoj fazi pregovora, a da razgovara samo sa jednom od dve strane, bojim se da će njen doprinos biti ograničen", rekla je Meloni.

Ona je, piše birselski portal, naglasila da je neophodno imenovati jednog, jasno definisanog sagovornika koji bi vodio razgovore sa ruskim rukovodstvom, upozorivši da bi neusklađen i rascepkan pristup išao u korist Moskvi.

"Ako bismo pogrešili tako što bismo istovremeno ponovo otvorili kanale sa Rusijom, ali bez koordinacije i jedinstvenog pristupa, učinili bismo Putinu uslugu, a to je poslednje što želim", zaključila je Meloni.

(Tanjug)

