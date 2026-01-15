PREOKRET U SENATU SAD: Republikanci popustili pod pritiskom Bele kuće, Tramp dobio zeleno svetlo za Venecuelu

REPUBLIKANCI u američkom Senatu odbacili su rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koja bi ograničila američkom predsedniku Donaldu Trampu mogućnost daljih napada na Venecuelu, nakon što je Bela kuća izvršila pritisak na nekoliko republikanskih senatora koji su prvobitno podržali meru.

Foto: Profimedia

Republikanski senatori Džoš Holi iz Misurija i Tod Jang iz Indijane promenili su juče stav, nakon što su prvobitno glasali za usvajanje rezolucije, prenosi Si-Bi-Es njuz.



Republikanci su iskoristili proceduralni manever da blokiraju rezoluciju, tvrdeći da ona više ne bi trebalo da ima status "prioritetne", što joj daje prednost na sednici, jer SAD trenutno nisu uključene u "ratne aktivnosti" protiv Venecuele.

Vođa senatske većine Džon Tun iz Južne Dakote najavio je ovaj argument u obraćanju Senatu.

- Danas očekujemo glasanje o rezoluciji koja nalaže povlačenje američkih snaga iz sukoba u ili protiv Venecuele, iako SAD trenutno nisu uključene u ratne aktivnosti tamo. Nemamo trupe na tlu u Venecueli. Trenutno ne sprovodimo vojne operacije tamo - rekao je on.

Senatori su prošle nedelje usvojili rezoluciju koju je predložio demokrata Tim Kein iz Virdžinije, nakon što su SAD uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, a Tramp je tvrdio da SAD sada kontrolišu zemlju.

Pet republikanskih senatora pridružilo se svim demokratama u podršci rezoluciji, čime je ona prošla nakon dve prethodne neuspešne inicijative u Senatu da se ograniče Trampove vojne akcije u regionu.

Republikanski senatori koji su glasali sa demokratama bili su Holi, Jang, Liza Mirkovski sa Aljaske, Suzan Kolins iz Mejna i Rend Pol iz Kentakija.

Prošle nedelje, Tramp je kritikovao republikance, rekavši da "nikada više ne bi trebalo da budu izabrani na funkciju".

Ponovo ih je kritikovao u utorak tokom govora u Detroit ekonomik klubu, nazivajući ih "pravim gubitnicima".

Pojedini senatori su rekli da su pre jučerašnjeg glasanja primili pozive od Trampa i američkog državnog sekretara Marka Rubija.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3



