PREOKRET U SENATU SAD: Republikanci popustili pod pritiskom Bele kuće, Tramp dobio zeleno svetlo za Venecuelu
REPUBLIKANCI u američkom Senatu odbacili su rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koja bi ograničila američkom predsedniku Donaldu Trampu mogućnost daljih napada na Venecuelu, nakon što je Bela kuća izvršila pritisak na nekoliko republikanskih senatora koji su prvobitno podržali meru.
Republikanski senatori Džoš Holi iz Misurija i Tod Jang iz Indijane promenili su juče stav, nakon što su prvobitno glasali za usvajanje rezolucije, prenosi Si-Bi-Es njuz.
Republikanci su iskoristili proceduralni manever da blokiraju rezoluciju, tvrdeći da ona više ne bi trebalo da ima status "prioritetne", što joj daje prednost na sednici, jer SAD trenutno nisu uključene u "ratne aktivnosti" protiv Venecuele.
Vođa senatske većine Džon Tun iz Južne Dakote najavio je ovaj argument u obraćanju Senatu.
- Danas očekujemo glasanje o rezoluciji koja nalaže povlačenje američkih snaga iz sukoba u ili protiv Venecuele, iako SAD trenutno nisu uključene u ratne aktivnosti tamo. Nemamo trupe na tlu u Venecueli. Trenutno ne sprovodimo vojne operacije tamo - rekao je on.
Senatori su prošle nedelje usvojili rezoluciju koju je predložio demokrata Tim Kein iz Virdžinije, nakon što su SAD uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, a Tramp je tvrdio da SAD sada kontrolišu zemlju.
Pet republikanskih senatora pridružilo se svim demokratama u podršci rezoluciji, čime je ona prošla nakon dve prethodne neuspešne inicijative u Senatu da se ograniče Trampove vojne akcije u regionu.
Republikanski senatori koji su glasali sa demokratama bili su Holi, Jang, Liza Mirkovski sa Aljaske, Suzan Kolins iz Mejna i Rend Pol iz Kentakija.
Prošle nedelje, Tramp je kritikovao republikance, rekavši da "nikada više ne bi trebalo da budu izabrani na funkciju".
Ponovo ih je kritikovao u utorak tokom govora u Detroit ekonomik klubu, nazivajući ih "pravim gubitnicima".
Pojedini senatori su rekli da su pre jučerašnjeg glasanja primili pozive od Trampa i američkog državnog sekretara Marka Rubija.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
PREDSEDNIK RUBIO? Šta Venecuela sluti za Ameriku 2028
12. 01. 2026. u 09:38
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
ŠTA URADITI SA STAROM IKONOM KAD KUPITE NOVU: Teolog dao odgovor - jedno nipošte NE bi trebalo činiti
U DOMOVIMA pravoslavnih vernika ikona zauzima posebno mesto, ne samo kao ukras već kao svetinja. Zato se često postavlja pitanje šta učiniti sa starom ikonom kada nabavimo novu i kako se prema njoj odnositi na dostojanstven način?
15. 01. 2026. u 07:43
Komentari (0)