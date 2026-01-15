TAJNI DOGOVOR IRANA I IZRAELA UZ POSREDOVANJE RUSIJE: Sve krenulo nakon Trampove poruke Putinu da se "prvo pozabavi Ukrajinom"

IZRAEL i Iran postigli tajni dogovor uz pomoć Rusije da ne započinju preventivne napade, Vašington post saznaje da se to desilo pred početak protesta u Iranu

Izrael i Iran su uz posredovanje Rusije, u trenutku velikih napetosti između dve zemlje, tajno razmenili poruke kojima se međudobno uveravaju da neće prvi pokrenuti napad.

To je objavio Vašington post, pozivajući se na diplomate i regionalne zvaničnike upoznate sa tom komunikacijom, koji tvrde da su nekoliko dana pre nego što su izbili protesti u Iranu krajem decembra, izraelski zvaničnici obavestili Teheran preko Moskve da neće izvesti vazdušne udare osim ako oni ne budu napadnuti prvi.

Američki list je preneo da je Iran putem istog kanala odgovorio da će se uzdržati od preventivnog udara.

Navodi se da je ova komunikacija neobična s obzirom na neprijateljstvo između dva bliskoistočna rivala, koji su vodili 12-dnevni rat u junu prošle godine.

Prema rečima diplomata, kontakti su odražavali želju Izraela da izbegne eskalaciju dok se priprema za vojnu kampanju protiv Hezbolaha, libanske ekstremističke organizacije koja je saveznik Irana.

Ovakva privatna uveravanja su bila u suprotnosti sa javnom retorikom izraelskih zvaničnika iznetu krajem prošle godine, kada su otvoreno nagovestili mogućnost novih udara na Iran kako bi zaustavili njegove zalihe balističkih raketa.

- Iako su iranski zvaničnici pozitivno reagovali na izraelsku inicijativu, ostali su oprezni - rekla su dva zvaničnika.

Iran oprezan, Izrael želi da se usmeri samo na Hezbolah

Iran je verovao da čak i ako su izraelska uveravanja iskrena, mogućnost da američka vojska napadne Iran u koordinisanoj kampanji ostaje otvorena, dok bi Izrael usmerio svoju vojnu moć isključivo na Hezbolah.

Visoki regionalni zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti kazao je da je to ipak bio "dobar dogovor za Iran" koji mu omogućava da ostane van potencijalnog sukoba između Izraela i Hezbolaha.

Američki zvaničnici su rekli da je iranska podrška Hezbolahu već oslabila pošto se Teheran suočio s unutrašnjim nemirima.

Nije jasno na koji način su protesti u Iranu poslednjih nedelja promenili statove obe strane ili da li će se one nastaviti da se pridržavaju ovog privatnog sporazuma.

Analitičari veruju da bi situacija mogla da bude zakomplikovana činjenicom da američki predsednik Donald Tramp razmatra napade na Iran kao odgovor na nasilno suzbijanje protesta, što bi moglo da izazove Iran da uzvrati Izraelu.

Visoki iranski zvaničnik rekao je Rojtersu da bi, ako bude napadnut, Iran uzvratio napadom na američke vojne baze na Bliskom istoku, bez pominjanja Izraela među potencijalnim metama.

Okidač za dogovor poset Aragčija Kremlju

Najnovija razmena poruka dogodila se krajem decembra, ubrzo nakon što je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči posetio Moskvu.

Rusija je ranije pokušala da posreduje između dve zemlje.

Prema rečima ruskog akademika bliskog diplomatama, Kremlj je ranije ponudio Trampu posredovanje, ali je on odbio ponudu, rekavši Rusima da se "prvo pozabave Ukrajinom".

Nije poznato da li su se decembarske razmene poruka odvijale uz znanje Vašingtona.

Izraelski javni medijski servis KAN prošle nedelje je izvestio da je premijer Benjamin Netanjahu nedavno zatražio od ruskog predsednika Vladimira Putina da prenese poruke Iranu.

Portparol Netanjahuove kancelarije i portparol Kremlja nisu odgovorili na zahteve za komentar.

