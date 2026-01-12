Svet

NEVEROVATNO: Bajden promenio broj telefona nakon poziva novinara

Novosti online

12. 01. 2026. u 21:30

BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden promenio je broj telefona nakon poziva novinara Njujork tajmsa Tajlera Pejdžera.

НЕВЕРОВАТНО: Бајден променио број телефона након позива новинара

Foto: Printskrin Youtube

Novinar je to otkrio 11. januara tokom intervjua sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

- Jesam ga pozvala i on je promenio broj telefona - rekla je Pejdžer.

Sadašnji predsednik SAD Donald Tramp je naglasio da on ne bi uradio tako nešto i da bi pristao na razgovor.

