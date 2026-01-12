NEVEROVATNO: Bajden promenio broj telefona nakon poziva novinara
BIVŠI predsednik SAD Džozef Bajden promenio je broj telefona nakon poziva novinara Njujork tajmsa Tajlera Pejdžera.
Novinar je to otkrio 11. januara tokom intervjua sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.
- Jesam ga pozvala i on je promenio broj telefona - rekla je Pejdžer.
Sadašnji predsednik SAD Donald Tramp je naglasio da on ne bi uradio tako nešto i da bi pristao na razgovor.
