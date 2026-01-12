ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"

AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.

Foto: Profimedia

Danas je kongresmen Fajn (6. kongresni okrug Floride) predstavio predlog zakona o aneksiji i dodeli statusa savezne države Grenlandu - navodi se u njegovoj izjavi.

Šta piše u predlogu zakona?

Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda, koji je u Kongresu SAD predstavio republikanac Rendi Fajn, obavezuje predsednika SAD Donalda Trampa da podnese izveštaj o neophodnim izmenama američkog zakona za prijem ostrva.

- Predsednik će podneti Kongresu izveštaj koji sadrži izmene saveznog zakona koje smatra neophodnim da bi se novostečena teritorija pripojila Sjedinjenim Državama kao država, sa ciljem ubrzanja odobrenja Kongresa za dodelu državnosti Grenlandu nakon usvajanja ustava za koji će Kongres utvrditi da je republikanskog oblika i u skladu sa Ustavom Sjedinjenih Država - navodi se u tekstu zakona.

Autor inicijative takođe opravdava njenu neophodnost tvrdeći da Kina i Rusija navodno "agresivno šire" svoje prisustvo na Arktiku.

Takođe je naglasio da obnavljanje moći SAD zahteva odlučne korake.

Tenzije oko Grenlanda

Grenland je deo Kraljevine Danske. Ipak, predsednik SAD Donald Tramp je više puta izjavljivao da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbednost.

Američki lider je odbijao da obeća da neće upotrebiti vojnu silu radi uspostavljanja kontrole nad Grenlandom, kao i da direktno odgovori na pitanje šta mu je važnije - ostrvo ili očuvanje NATO-a.

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Sjedinjene Države da ne pokušavaju da preuzmu ostrvo, ističući da očekuju poštovanje njihove teritorijalne celovitosti.

Države Evropske unije su u januaru razgovarale o mogućim reakcijama ukoliko pretnje SAD u vezi sa Grenlandom postanu realne.

Grenland je do 1953. godine bio danska kolonija. I dalje je u sastavu kraljevstva, ali je 2009. godine dobio autonomiju, uz pravo na samoupravu i mogućnost samostalnog odlučivanja o unutrašnjoj politici.

(RIA)