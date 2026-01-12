MEDVEDEV OPET DOMINIRA: Ako Tramp ne požuri, Grenland može postati deo Rusije
AKO američki predsednik Donald Tramp ne požuri, stanovnici Grenlanda mogli bi da izglasaju priključenje Rusiji, ironičan je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.
- Tramp mora da požuri. Prema neproverenim informacijama, za nekoliko dana može biti održan iznenadni referendum na kojem bi svih 55 hiljada stanovnika Grenlanda moglo da glasa za priključenje Rusiji. I onda je kraj! Nema više novih zvezdica na zastavi. A Rusija bi dobila novi, devedeseti, subjekat Federacije - napisao je Medvedev na platformi Max.
Grenland je deo Kraljevine Danske. Ipak, Tramp je u više navrata izjavljivao da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbednost. Američki predsednik je odbijao da obeća da neće upotrebiti vojnu silu radi uspostavljanja kontrole nad Grenlandom, kao i da jasno odgovori na pitanje šta mu je važnije — samo ostrvo ili očuvanje NATO-a.
Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Sjedinjene Države da ne pokušavaju da preuzmu ostrvo, ističući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. Zemlje Evropske unije su u januaru razmatrale moguću reakciju u slučaju da pretnje SAD u vezi sa Grenlandom postanu stvarnost.
Grenland je do 1953. godine bio danska kolonija. I dalje je deo Kraljevine Danske, ali je 2009. godine dobio autonomiju, uključujući pravo na samoupravu i samostalno odlučivanje o unutrašnjoj politici.
(Sputnjik)
Preporučujemo
BRITANSKI MEDIJI: Na vidiku stvaranje alternativnog NATO saveza
12. 01. 2026. u 18:50
OGLASILA SE VLADA GRENLANDA: Otkrili kako će se braniti teritorija, uputili poruku Americi
12. 01. 2026. u 16:52
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)