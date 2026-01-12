MEDVEDEV OPET DOMINIRA: Ako Tramp ne požuri, Grenland može postati deo Rusije

AKO američki predsednik Donald Tramp ne požuri, stanovnici Grenlanda mogli bi da izglasaju priključenje Rusiji, ironičan je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia/Mikhail Tereshchenko/ilustracija

- Tramp mora da požuri. Prema neproverenim informacijama, za nekoliko dana može biti održan iznenadni referendum na kojem bi svih 55 hiljada stanovnika Grenlanda moglo da glasa za priključenje Rusiji. I onda je kraj! Nema više novih zvezdica na zastavi. A Rusija bi dobila novi, devedeseti, subjekat Federacije - napisao je Medvedev na platformi Max.

Grenland je deo Kraljevine Danske. Ipak, Tramp je u više navrata izjavljivao da bi ostrvo trebalo da postane deo Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući se na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbednost. Američki predsednik je odbijao da obeća da neće upotrebiti vojnu silu radi uspostavljanja kontrole nad Grenlandom, kao i da jasno odgovori na pitanje šta mu je važnije — samo ostrvo ili očuvanje NATO-a.

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su Sjedinjene Države da ne pokušavaju da preuzmu ostrvo, ističući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta. Zemlje Evropske unije su u januaru razmatrale moguću reakciju u slučaju da pretnje SAD u vezi sa Grenlandom postanu stvarnost.

Grenland je do 1953. godine bio danska kolonija. I dalje je deo Kraljevine Danske, ali je 2009. godine dobio autonomiju, uključujući pravo na samoupravu i samostalno odlučivanje o unutrašnjoj politici.

(Sputnjik)