BELA KUĆA: Samo tankeri koje su odobrile SAD napustiće Venecuelu
PORTPAROLKA Bele kuće Karolina Levit izjavila je da će Venecuelu napustiti samo tankeri koji prevoze naftu koje su odobrile SAD.
-Samo tankeri za naftu koje su odobrile Sjedinjene Američke Države prevoziće naftu iz Venecuele, rekla je novinarima.
Prema Levitovim rečima, SAD će zadržavati plovila bez nacionalnosti ili ona koja nisu dobila dozvolu od Vašingtona za obavljanje komercijalnih operacija.
Levit je takođe izjavila da privremene venecuelanske vlasti veoma aktivno sarađuju sa SAD.
Ranije je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da nafta i novac iz Venecuele navodno više neće teći na Kubu.
(russian.rt.com)
