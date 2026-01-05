KADIROV IMENOVAO SVOG SINA (20) ZA POTPREDSEDNIKA VLADE: Čečenski lider nastavlja praksu imenovanja članova porodice na visoke funkcije

ČEČENSKI lider Ramzan Kadirov imenovao je svog dvadesetogodišnjeg sina Ahmata Kadirova za vršioca dužnosti potpredsednika vlade, nastavljajući praksu imenovanja članova porodice na visoke vladine funkcije.

Foto: Profimedia

Istovremeno, mladi Ahmat će zadržati svoju trenutnu poziciju ministra fizičke kulture i sporta, na koju je stupio 2024. godine kao osamnaestogodišnjak.

Porodične veze na vrhu vlade

Pre ministarske pozicije, Ahmat Kadirov je od zime 2024. godine obavljao ulogu regionalnog ministra za omladinske poslove. Njegovo imenovanje nije prvi put da je Ramzan Kadirov unapredio jedno od svoje dece na istaknutu poziciju.

Njegov mlađi brat, osamnaestogodišnji Adam, preuzeo je najmanje sedam zvaničnih pozicija u poslednje dve godine. Prvi put je imenovan za šefa očevog obezbeđenja 2023. godine, iste godine kada je stekao slavu zbog napada na tinejdžerskog zatvorenika optuženog za spaljivanje Kurana.

Pored svog sina, Kadirov je imenovao Ahmeda Dudajeva, ministra za nacionalnu politiku, spoljne odnose, štampu i informisanje, za vršioca dužnosti zamenika premijera.

Ramzan Kadirov (49) vlada Čečenijom sa značajnom autonomijom od 2007. godine u zamenu za lojalnost Kremlju, a mediji u egzilu su dokumentovali raskošan način života njegove porodice.

Spekulacije o zdravlju se pojačavaju

Najnovije unapređenje Ahmeda Kadirova dolazi usred ponovljenih spekulacija o zdravlju njegovog oca.

Veb-sajt u egzilu Novaja gazeta Evropa je još 2024. godine objavio da Kadirov pati od teške bolesti, moguće pankreasne nekroze, dok su kremljovski stručnjaci za odnose s javnošću navodno radili na prikrivanju njegovog stanja.

Prošle nedelje, ovaj list je objavio da je Kadirov hitno hospitalizovan u Moskvi pre godišnjeg sastanka Državnog saveta kojim je predsedavao predsednik Vladimir Putin 25. decembra.

Pozivajući se na neimenovani izvor blizak čečenskom lideru, rekli su: „Jedva je oživljen u Moskvi, nakon čega se vratio kući i od tada se nije pojavio u javnosti.“

Snimak kao odgovor na glasine

Kadirov je odbacio izveštaje o svom lošem zdravstvenom stanju. U subotu je na njegovom zvaničnom Telegram kanalu objavljen video na kojem se vidi kako prisustvuje otvaranju islamske škole. Međutim, na videu, Kadirov ne govori i vidi se kako koristi štap za hodanje, što dodatno podstiče spekulacije.

(MoscowTimes/Index)

