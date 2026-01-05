NIKO NEĆE SPREČITI AMERIČKU FLOTU Hegset najavio: Svet ulazi u eru sukoba supersila

AMERIČKI ministar rata Pit Hegset izjavio je da svet ulazi u novu eru sukoba supersila.

-Nalazimo se u novoj eri suprotstavljanja supersila, rekao je Hegset, obraćajući se brodograditeljima u brodogradilištu u Virdžiniji.

Hegset je dodao da Sjedinjene Američke Države žele dobre odnose sa Kinom i ostatkom sveta, ali „ostaju spremne“.

Šef Pentagona takođe je prokomentarisao preimenovanje ministarstva iz Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata. Prema njegovim rečima, to nema nikakve veze sa željom Sjedinjenih Američkih Država da učestvuju u sukobima.

-Ne zato što tražimo rat, već zato što, da biste osigurali mir, morate biti spremni da odvratite rat i, ako je potrebno, da ga odlučno dobijete, ocenio je Hegset.

On je napomenuo da SAD nameravaju da ostvare nesmetan prolaz svoje flote kroz sve glavne plovne puteve u svetu.

-Pod predsednikom Trampom, Sjedinjene Države stavljaju snažan naglasak na uspostavljanje kontrole nad morima i obezbeđivanje slobode plovidbe na svim ključnim svetskim morskim putevima. Veća, savremenija i smrtonosnija flota, od novih bojnih brodova ‘Zlatne flote’ do naprednih podmornica, pružiće nepokolebljivo obuzdavanje. Takva flota će garantovati da američka mornarica slobodno i neometano deluje danas, sutra i u dalekoj budućnosti, naveo je Hegset.

On je naglasio da je cilj Pentagona stvaranje oružanih snaga sposobnih ne samo da odgovore na pretnje, već i da obezbede globalnu dominaciju.

