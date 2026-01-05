"DOLAZIM SA BOLOM PATNJE ZBOG OTMICE DVOJE HEROJA": Delsi Rodrigez položila zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele (VIDEO)
DELSI Rodrigez položila je danas zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele.
„Dolazim sa bolom zbog patnje koju je pretrpeo venecuelanski narod nakon nelegitimne vojne agresije na našu otadžbinu. Dolazim sa bolom zbog otmice dvoje heroja koje drže kao taoce u SAD, predsednika Nikolasa Madura i prve dame, Silije Flores“, izjavila je Delsi Rodrigez tokom ceremonije.
Oružane snage Venecuele priznale su u nedelju potpredsednicu Delsi Rodrigez za privremenog lidera zemlje.
Delsi Rodrigez je u nedelju objavila otvoreno pismo predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trampu, tražeći dijalog, prekid neprijateljstava i „agendu saradnje“, manje od 24 sata nakon hapšenja predsedninka Nikolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji.
U dokumentu se navodi da Venecuela „teži da živi bez spoljnih pretnji“ i upućuje direktan apel Beloj kući da izbegne oružani sukob.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
PREMIJER GRENLANDA: Želimo da ojačamo veze sa SAD, građani ne treba da se plaše preuzimanja
05. 01. 2026. u 23:35
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)