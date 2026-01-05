Svet

"DOLAZIM SA BOLOM PATNJE ZBOG OTMICE DVOJE HEROJA": Delsi Rodrigez položila zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele (VIDEO)

В.Н.

05. 01. 2026. u 20:40

DELSI Rodrigez položila je danas zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele.

Foto: x printskrin/AlbertoRodNews

„Dolazim sa bolom zbog patnje koju je pretrpeo venecuelanski narod nakon nelegitimne vojne agresije na našu otadžbinu. Dolazim sa bolom zbog otmice dvoje heroja koje drže kao taoce u SAD, predsednika Nikolasa Madura i prve dame, Silije Flores“, izjavila je Delsi Rodrigez tokom ceremonije.

Oružane snage Venecuele priznale su u nedelju potpredsednicu Delsi Rodrigez za privremenog lidera zemlje.

Delsi Rodrigez je u nedelju objavila otvoreno pismo predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trampu, tražeći dijalog, prekid neprijateljstava i „agendu saradnje“, manje od 24 sata nakon hapšenja predsedninka Nikolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji.

U dokumentu se navodi da Venecuela „teži da živi bez spoljnih pretnji“ i upućuje direktan apel Beloj kući da izbegne oružani sukob.

(Sputnjik)

