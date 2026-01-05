"DOLAZIM SA BOLOM PATNJE ZBOG OTMICE DVOJE HEROJA": Delsi Rodrigez položila zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele (VIDEO)

DELSI Rodrigez položila je danas zakletvu kao vršilac dužnosti predsednika Venecuele.

„Dolazim sa bolom zbog patnje koju je pretrpeo venecuelanski narod nakon nelegitimne vojne agresije na našu otadžbinu. Dolazim sa bolom zbog otmice dvoje heroja koje drže kao taoce u SAD, predsednika Nikolasa Madura i prve dame, Silije Flores“, izjavila je Delsi Rodrigez tokom ceremonije.

Oružane snage Venecuele priznale su u nedelju potpredsednicu Delsi Rodrigez za privremenog lidera zemlje.

Delsi Rodrigez je u nedelju objavila otvoreno pismo predsedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trampu, tražeći dijalog, prekid neprijateljstava i „agendu saradnje“, manje od 24 sata nakon hapšenja predsedninka Nikolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji.

U dokumentu se navodi da Venecuela „teži da živi bez spoljnih pretnji“ i upućuje direktan apel Beloj kući da izbegne oružani sukob.

