POGLEDAJTE - TURSKA ZAVEJANA SNEGOM VANREDNA SITUACIJA: Nanosi dostižu visinu preko jednog metra (VIDEO)

Predrag Stojković

04. 01. 2026. u 20:16

STANOVNIK Turske snimljen je kako čisti krov svoje kuće od naslaga snega.

ПОГЛЕДАЈТЕ - ТУРСКА ЗАВЕЈАНА СНЕГОМ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА: Наноси достижу висину преко једног метра (ВИДЕО)

Foto: Jovana Švedić

Zemlju je, inače, pogodio jedan od najobilnijih snežnih talasa u poslednjih nekoliko decenija, koji u nekim područjima dostižu visinu od 1,5 metra.

Sneg je izazvao velike poremećaje u saobraćaju, zatvaranje škola, otkazivanje i kašnjenja letova. Vlasti su pozvale stanovnike da budu oprezni i izbegavaju nepotrebne izlaske iz domova.

(sputnikportal.rs)

