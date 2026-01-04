POGLEDAJTE - TURSKA ZAVEJANA SNEGOM VANREDNA SITUACIJA: Nanosi dostižu visinu preko jednog metra (VIDEO)

STANOVNIK Turske snimljen je kako čisti krov svoje kuće od naslaga snega.

Foto: Jovana Švedić

Zemlju je, inače, pogodio jedan od najobilnijih snežnih talasa u poslednjih nekoliko decenija, koji u nekim područjima dostižu visinu od 1,5 metra.

Sneg je izazvao velike poremećaje u saobraćaju, zatvaranje škola, otkazivanje i kašnjenja letova. Vlasti su pozvale stanovnike da budu oprezni i izbegavaju nepotrebne izlaske iz domova.

(sputnikportal.rs)

