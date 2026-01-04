POGLEDAJTE - TURSKA ZAVEJANA SNEGOM VANREDNA SITUACIJA: Nanosi dostižu visinu preko jednog metra (VIDEO)
STANOVNIK Turske snimljen je kako čisti krov svoje kuće od naslaga snega.
Zemlju je, inače, pogodio jedan od najobilnijih snežnih talasa u poslednjih nekoliko decenija, koji u nekim područjima dostižu visinu od 1,5 metra.
Sneg je izazvao velike poremećaje u saobraćaju, zatvaranje škola, otkazivanje i kašnjenja letova. Vlasti su pozvale stanovnike da budu oprezni i izbegavaju nepotrebne izlaske iz domova.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OPREZ! SMENA LEDA, KIŠE I SNEGA: Vremenska prognoza za nedelju, 4. januar
04. 01. 2026. u 00:00
BEOGRAD ZAVEJAN, SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Pogledajte kako izgledaju ulice (VIDEO)
04. 01. 2026. u 19:03
HAOS U BRITANIJI ZBOG VENECUELE: Britanski premijer ne zna kako da reaguje
PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer odbio je da osudi američku vojnu akciju u Venecueli, uprkos pozivima opozicije.
04. 01. 2026. u 13:38
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)