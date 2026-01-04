ZELENSKI PROGOVORIO O IZBORIMA: "Spremni smo"
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da održi izbore tokom tekućeg rata, kako bi pokazala spremnost na kompromis u mirovnim pregovorima, posebno prema partnerima poput Sjedinjenih Američkih Država.
Zelenski je tokom brifinga objasnio da je, iako su izbori tokom rata veoma izazovni zbog bezbednosnih razloga, njegova odluka, kako je rekao, zasnovana na želji da Ukrajina ne bude optužena za odbijanje kompromisa, dok Rusija pravi ustupke.
Zelenski je naglasio da je dao zadatak ukrajinskom parlamentu da pripremi zakonske izmene potrebne za održavanje izbora u "posebnom periodu".
Iako je priznao da su izbori nemogući bez prekida vatre, pozvao je međunarodne partnere da podrže infrastrukturne napore potrebne za održavanje izbora.
- Ne želim da ostanem na svom mestu ako to znači nastavak rata. Ako izbori mogu da pomognu da okončamo rat, spremni smo da ih održimo - rekao je Zelenski i dodao da Ukrajina mora da bude spremna na sve opcije, uključujući pripremu za izbore čak i u uslovima rata.
Takođe je istakao da, iako izbori nisu još sigurni, pripreme za njih već počinju, a radna grupa za izradu zakonskih predloga održala je prvi sastanak 26. decembra, dok je sledeći zakazan za 9. januar.
(Tanjug)
