SPREMA SE NAJSTRAŠNIJI UDAR? Amerikanci rasporedili avione, svet drhti i čeka rasplet

AMERIČKI stelt borbeni avioni F-22, koji su poleteli iz Ujedinjenog Kraljevstva, raspoređeni su u izraelsku vazduhoplovnu bazu na jugu Izraela, kao deo masovnog gomilanja vojnih snaga Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, javlja Tajms of Izrael.

Foto Tanjug/AP

Ukupno 12 aviona F-22 viđeno je kako poleću sa aerodroma Lejkenhit u Engleskoj, iako se jedan navodno vratio u vazduhoplovnu bazu zbog tehničkog problema.



Desetine borbenih aviona, uključujući F-35, F-22, F-15 i F-16, primećene su kako se kreću ka Bliskom istoku, naveo je Savez za vojno praćenje vazduha, tim od oko 30 analitičara koji analiziraju vojne i vladine aktivnosti letova poslednjih dana.



Tim kaže da je takođe pratio desetine pratećih cisterni sa gorivom, kao i stotine teretnih letova, koji su se uputili u region još od sredine ovog meseca.

Tajms of Izrael podseća da premeštanje aviona na Bliski istok dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra vojnu akciju protiv Irana.

(Sputnjik)

VONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija