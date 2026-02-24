Svet

SPREMA SE NAJSTRAŠNIJI UDAR? Amerikanci rasporedili avione, svet drhti i čeka rasplet

В.Н.

24. 02. 2026. u 21:32

AMERIČKI stelt borbeni avioni F-22, koji su poleteli iz Ujedinjenog Kraljevstva, raspoređeni su u izraelsku vazduhoplovnu bazu na jugu Izraela, kao deo masovnog gomilanja vojnih snaga Sjedinjenih Država na Bliskom istoku, javlja Tajms of Izrael.

СПРЕМА СЕ НАЈСТРАШНИЈИ УДАР? Американци распоредили авионе, свет дрхти и чека расплет

Foto Tanjug/AP

Ukupno 12 aviona F-22 viđeno je kako poleću sa aerodroma Lejkenhit u Engleskoj, iako se jedan navodno vratio u vazduhoplovnu bazu zbog tehničkog problema.

Stelt borbeni avioni su stigli u Lejkenhit prošle nedelje i ostali tamo nekoliko dana, navodno zbog problema sa pratećim punjačima goriva.

Desetine borbenih aviona, uključujući F-35, F-22, F-15 i F-16, primećene su kako se kreću ka Bliskom istoku, naveo je Savez za vojno praćenje vazduha, tim od oko 30 analitičara koji analiziraju vojne i vladine aktivnosti letova poslednjih dana.

Tim kaže da je takođe pratio desetine pratećih cisterni sa gorivom, kao i stotine teretnih letova, koji su se uputili u region još od sredine ovog meseca.

Tajms of Izrael podseća da premeštanje aviona na Bliski istok dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra vojnu akciju protiv Irana.

(Sputnjik)

VONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLANIRAJU NAPADE NA GASOVODE ISPOD CRNOG MORA, ALI POSLEDICE ĆE BITI KASTASTROFALNE I PO EVROPU Putin upozorio na napade na Turski tok
Svet

0 8

"PLANIRAJU NAPADE NA GASOVODE ISPOD CRNOG MORA, ALI POSLEDICE ĆE BITI KASTASTROFALNE I PO EVROPU" Putin upozorio na napade na Turski tok

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je na sastanku kolegijuma Federalne bezbednosne službe (FSB) izneo tvrdnje o tome da neprijatelji Rusije planiraju sabotažu i terorističke napade na ključnu energetsku infrastrukturu zemlje, uključujući gasovode "Turski tok" i "Plavi tok", koji se protežu pod Crnim morem i snabdevaju gasom južne regione Evrope i Tursku.

24. 02. 2026. u 15:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI SE FUDBALSKA BAJKA NASTAVLJA? Bodeu će biti veoma teško da odbrani dva gola prednost na Đuzepe Meaci

DA LI SE FUDBALSKA BAJKA NASTAVLjA? Bodeu će biti veoma teško da odbrani dva gola prednost na "Đuzepe Meaci"