TRAMP VIŠE NEĆE DA ČEKA: Zelenski ima nekoliko dana da prihvati gubitak teritorija

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nada se da će dogovor o rešavanju ukrajinske krize biti postignut do kraja meseca, piše Fajnenšal tajms pozivajući se na svoje izvore.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Tramp računa da se dogovor usaglasi do Božića - navedeno je u tekstu.

Prema pisanju lista, predsednik Ukrajine obavestio je evropske partnere da su specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner tokom vikenda vršili snažan pritisak da prihvati predlog u kratkom roku.

Nekoliko dana da Zelenski pristane

- Izaslanici Donalda Trampa dali su Vladimiru Zelenskom nekoliko dana da odgovori na predloženi mirovni plan, prema kome bi Ukrajina prihvatila gubitak dela teritorije u zamenu za neodređene bezbednosne garancije SAD - navodi Fajnenšal tajms.

Zelenski je, kako se tvrdi, zatražio dodatno vreme za konsultacije sa evropskim liderima kako eventualna odluka ne bi dovela do narušavanja evropskog jedinstva.

Foto Tanjug/AP/Kin Cheung

Istovremeno, tvrde izvori lista, Zelenski strahuje da bi Evropska unija mogla da odbije da dodeli kredit Ukrajini iz zamrznute ruske imovine kako ne bi došlo do pogoršanja odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Prema rečima jednog izvora, Ukrajina se nalazi "između zahteva za ustupanje teritorije, što ne može da prihvati, i američkog pritiska koji ne može da odbije".