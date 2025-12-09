TRAMP VIŠE NEĆE DA ČEKA: Zelenski ima nekoliko dana da prihvati gubitak teritorija
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp nada se da će dogovor o rešavanju ukrajinske krize biti postignut do kraja meseca, piše Fajnenšal tajms pozivajući se na svoje izvore.
- Tramp računa da se dogovor usaglasi do Božića - navedeno je u tekstu.
Prema pisanju lista, predsednik Ukrajine obavestio je evropske partnere da su specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner tokom vikenda vršili snažan pritisak da prihvati predlog u kratkom roku.
Nekoliko dana da Zelenski pristane
- Izaslanici Donalda Trampa dali su Vladimiru Zelenskom nekoliko dana da odgovori na predloženi mirovni plan, prema kome bi Ukrajina prihvatila gubitak dela teritorije u zamenu za neodređene bezbednosne garancije SAD - navodi Fajnenšal tajms.
Zelenski je, kako se tvrdi, zatražio dodatno vreme za konsultacije sa evropskim liderima kako eventualna odluka ne bi dovela do narušavanja evropskog jedinstva.
Istovremeno, tvrde izvori lista, Zelenski strahuje da bi Evropska unija mogla da odbije da dodeli kredit Ukrajini iz zamrznute ruske imovine kako ne bi došlo do pogoršanja odnosa sa Sjedinjenim Državama.
Prema rečima jednog izvora, Ukrajina se nalazi "između zahteva za ustupanje teritorije, što ne može da prihvati, i američkog pritiska koji ne može da odbije".
Preporučujemo
ILON MASK: Evropsku komisiju treba ukinuti
09. 12. 2025. u 23:53
PUCNjAVA NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU KENTAKI: Upucane dve osobe, koledž hitno zatvoren (FOTO)
09. 12. 2025. u 22:41
TRAMP POHVALIO ORBANA, PA REKAO: Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio
09. 12. 2025. u 22:24
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)