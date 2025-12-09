KINA I JAPAN NA IVICI RATA? Međusobne optužbe podigle tenzije do usijanja

KINA je optužila Japan da je "vojno ugrožava" zbog stavova o Tajvanu, dok Tokio uzvraća tvrdnjama da kineski avioni ciljaju njihove letelice.

- Japan vojno ugrožava Kinu, što je potpuno neprihvatljivo - rekao je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji u utorak nemačkom ministru spoljnih poslova Johanu Vadefilu tokom njegove državne posete Pekingu.

Diplomatski spor između dve azijske zemlje dodatno se zaoštrio nakon izjave japanske premijerke Sane Takaiči, koja je poručila da bi Japan u slučaju kineskog napada na Tajvan mogao vojno da reaguje.

Tokom zajedničke konferencije za medije sa nemačkim ministrom, Vang je izjavio da bi Japan, s obzirom na to da se ove godine obeležava 80 godina od završetka Drugog svetskog rata, kao "poražena nacija" trebalo da postupa mnogo opreznije.

Japan odgovorio Kini: Optužbe su neosnovane

Opasan incident: Kina izaziva Japan

- Sadašnja liderka Japana pokušava da iskoristi pitanje Tajvana, iste teritorije koju je Japan pola veka kolonizovao i nad čijim je kineskim narodom počinio bezbrojne zločine, kako bi izazivala probleme i vojno ugrožavala Kinu. To je potpuno neprihvatljivo - rekao je Vang.

"Peking iskrivljuje istinu"

Japan je upravljao Tajvanom od 1895. do 1945. godine, kada je nakon završetka Drugog svetskog rata kontrolu nad ostrvom preuzela kineska vlada.

Ona je četiri godine kasnije pobegla na Tajvan nakon izgubljenog građanskog rata protiv komunista koje je predvodio Mao Cedung.

Peking od tada insistira da ima pravo na ostrvo i ne isključuje mogućnost da ga preuzme silom, podseća Rojters.

Tajvan, s druge strane, tvrdi da Peking iskrivljuje istoriju. Prema njihovom stavu, ostrvo ne može da pripada Narodnoj Republici Kini jer NR Kina 1945. godine nije ni postojala.

Ostrvska država sebe smatra naslednicom prethodne Republike Kine.

- 23 miliona tajvanskih građana u međunarodnoj zajednici i multilateralnom sistemu može predstavljati samo njihova demokratski izabrana vlada - ponovio je u utorak portparol tajvanskog ministarstva spoljnih poslova Sjao Kuang-vej.

Što se tiče Vangovih tvrdnji o japanskoj vojnoj pretnji, one su stigle samo dan nakon što je Tokio optužio kineskog lovca da je radarom ciljao japanske vojne avione.

