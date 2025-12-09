Svet

PUTIN NEMILOSRDAN: Ovo je ruska teritorija i tačka (VIDEO)

В.Н.

09. 12. 2025. u 16:43

Donbas je teritorija Rusije i to je istorijska činjenica, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

ПУТИН НЕМИЛОСРДАН: Ово је руска територија и тачка (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, preuzimanje kontrole nad tim teritorijama od Ukrajine je veoma važno jer su one uvek bile deo Rusije.

On je na sednici Saveta za ljudska prava rekao da će Rusija ostvariti ciljeve Specijalne vojne operacije.

„Stvari ćemo dovesti do logičkog kraja, do ostvarenja ciljeva Specijalne operacije. Rusija je prinuđena da oružjem završi rat koji je Kijev pokrenuo protiv sopstvenog naroda 2014. godine“, rekao je on.

(Sputnjik)

