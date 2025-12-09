PUTIN NEMILOSRDAN: Ovo je ruska teritorija i tačka (VIDEO)
Donbas je teritorija Rusije i to je istorijska činjenica, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin.
Prema njegovim rečima, preuzimanje kontrole nad tim teritorijama od Ukrajine je veoma važno jer su one uvek bile deo Rusije.
On je na sednici Saveta za ljudska prava rekao da će Rusija ostvariti ciljeve Specijalne vojne operacije.
„Stvari ćemo dovesti do logičkog kraja, do ostvarenja ciljeva Specijalne operacije. Rusija je prinuđena da oružjem završi rat koji je Kijev pokrenuo protiv sopstvenog naroda 2014. godine“, rekao je on.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SRUŠIO SE RUSKI VOJNI AVION: Pala letelica An-22 sa sedam članova posade
09. 12. 2025. u 11:22
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)