SVE STALO, BLOKIRANI AERODROMI, SPREMA SE NAPAD? Hitno upozorenje Rusije, može da počne u svakom trenutku: "Bežite!" (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je kasno sinoć dronovima napala Sumi, što je drugi veliki napad na ukrajinski grad u poslednja 24 sata, saopštio je regionalni guverner Oleg Grigorov. Nedugo potom, nekoliko aerodroma u Rusiji je zatvoreno zbog potencijalnog napada dronovima.

Sumi na meti Rusije

- U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 udara dronovima na grad - napisao je Grigorov na Telegramu.

#Sumщina: vійsьka rf zavdali udarіv BpLA po 9-poverhіvcі u m. Ohtirka. Vinikla požeža u kvartirah z 2 po 5 poverhi

Odnočasno z gasіnnяm vognю, rяtuvalьniki evakuюvali 35 meškancіv. Щe 7 lюdeй, sered nih 1 ditina, deblokuvali z poškodženih pomeškanь. pic.twitter.com/slddF5kByA — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) December 8, 2025

On je dodao da u ukrajinskom gradu Sumiju nema struje, a da neki važni objekti infrastrukture rade na rezervnim izvorima napajanja, prenosi Rojters.

Grigorov je saopštio da zvaničnici proveravaju da li ima žrtava.

On je dodao da pretnja od daljih napada i dalje postoji i pozvao je stanovnike da potraže sklonište ili druga bezbedna mesta.

Sumi, grad sa oko 250.000 stanovnika pre izbijanja rata u februaru 2022. godine, česta je meta ruskih napada.

Zatvoreni aerodromi u Rusiji, izdato upozorenje građanima

Ubrzo nakon toga, nekoliko regiona na jugu i zapadu Rusije izdalo je upozorenja o mogućim napadima dronovima rano u utorak, dok su četiri južna aerodroma obustavila rad zbog bezbednosnih razloga.

Privremena ograničenja na aerodromima u Vladikavkazu, Groznom i Magasu uticala su na dolazne i odlazne letove, saopštila je ruska agencija za vazdušni saobraćaj Rosavijacija.

- Još jedan južni grad, Mozdok, koji ima vojni aerodrom, takođe je zatvorio svoj vazdušni prostor - objavio je guverner Severne Osetije Sergej Menjailo na svom kanalu na platformi za razmenu poruka Telegram.

Lideri tri ruska regiona - Voronježa, Severne Osetije i Kabardino-Balkarije - naglasili su da se suočavaju sa pretnjom napada dronovima.

Stanovnici bi trebalo da se sklone u zgrade i da se drže podalje od prozora, rekao je guverner Voronježa Aleksandar Gusev. Očekuje se i mogućnost sporije telefonske i internet veze, dodali su regionalni zvaničnici.

(Tanjug, Index)

