NOVO REŠENJE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta

K. Despotović

07. 12. 2025. u 13:19

EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Razlog za pojačanu zabrinutost EU je nova Strategija nacionalne bezbednosti koju je objavila Bela kuća, a koja, kako se navodi, ukazuje na mogući zaokret Vašingtona.

Prema rečima neimenovanog zvaničnika EU, jačanje pritiska SAD na Kijev primorava Brisel da razmatra model samostalnog finansiranja Ukrajine bez oslanjanja na Vašington, iako još nije jasno da li bi takav plan bio održiv.

Blumberg navodi da se u Evropi razmatraju dva moguća scenarija povlačenja SAD:
- Potpuno obustavljanje američke pomoći Kijevu - vojne, obaveštajne i finansijske, što bi značilo i smanjenje pritiska na Rusiju.

- Tramp proglašava rat „evropskim problemom“, ali nastavlja prodaju oružja NATO-u koje bi zatim bilo prosleđeno Ukrajini.

Zvaničnik ističe da evropski lideri žele da što pre postignu dogovor, jer u suprotnom postoji rizik da Vašington „opere ruke“, odnosno odustane od pomaganja Ukrajini.

(Sputnjik)

