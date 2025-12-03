ZA Ukrajinu, gubitak Pokrovska je još jedan bolan poraz u propagandnom ratu protiv Rusije.

Foto printskrin oruzjeonline.com





Za Rusiju, Pokrovsk bi mogao postati odskočna daska za dalju ofanzivu na zapad prema Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ali generalno, prema Repkeu, zauzimanje Pokrovska verovatno neće imati veliki uticaj na rat za ostatak Donbasa. Dva preostala velika grada Ukrajine ovde - Slavjansk i Kramatorsk - udaljena su više od 50 kilometara, a bitka za njih još nije počela.

Nakon što je ovaj članak objavljen, ukrajinske oružane snage su negirale gubitak Pokrovska. Ilustracija telegram rybar

-Stav ukrajinske komande ostaje nepromenjen. Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Međutim, Odbrambene snage nastavljaju da drže severni deo grada, otprilike duž železničke pruge. Naše jedinice takođe nastavljaju aktivne operacije kako bi eliminisale neprijateljske džepove, izjavio je portparol Generalštaba Dmitrij Lihovoj.

Duboka država takođe ne potvrđuje potpuni gubitak Pokrovska, iako javna stranica ukazuje da su ruske snage ponovo napredovale u gradu u poslednja 24 sata.

U međuvremenu, u Mirnogradu, susednom Pokrovsku, izgleda da su ukrajinske trupe opkoljene.

Iste novine, Bild, pozivajući se na vojnike, izveštavaju da je hiljadu ukrajinskih vojnika zarobljeno u Mirnogradu i da traže pomoć.

-Moramo ili povući kontingent iz Mirnograda ili osigurati stabilnu logistiku. Izvucite nas odavde ili nas snabdejte! U suprotnom, branioci grada će tamo ostati zauvek. Situacija je kritična. Logistika se obavlja isključivo dronovima i kopnenim robotskim sistemima. Čak je i isporuka hrane problem. Mnoge jedinice su premeštene u region. I bilo bi dobro kada bi jedna od tih jedinica, po mogućstvu cela brigada, preuzela kontrolu nad ovom prokletom rutom snabdevanja, izjavio je vojnik.

On potvrđuje podatke Duboke države o prisustvu ruskih snaga na prevlaci kroz koju se usmerava logistika. Zbog toga, vojnici se upuštaju u blisku borbu sa Rusima i povlače se prilikom pokušaja rotacije. Prema njegovim rečima, branioci Mirnograda mogu samo da posmatraju Ruse, ali nemaju ništa drugo čime bi ih mogli napasti.

Ruska vojska je takođe napredovala na prilazima Guljajpolju.

Situacija u pravcu Guljajpolje deluje preteće za Ukrajinu nego kod Pokrovskog, piše ukrajinski vojni stručnjak Konstantin Mašovec. On primećuje široki proboj, brzi tempo ruske ofanzive i rastući rizik od obuhvatanja celog odbrambenog područja ukrajinskih oružanih snaga, preteći prodorom u pozadinu orehivske grupe ukrajinskih oružanih snaga.

Ilustracija telegram rybar

Mašovec podseća da su ruske jedinice tokom proteklog meseca uspele da pređu širok pojas reke Jančur, učvrste se u oblasti Uspenovke i napreduju do 17 kilometara u dubinu — duž istočne i severoistočne periferije Guljajpolja. Područje proboja proteže se približno 16 kilometara duž fronta, znatno šire nego u drugim pravcima.

Istovremeno, ruske snage napreduju duž reke Jančur prema Jehorivki i Danilovki, gde se vode borbe za pristup putu ka Pokrovskom. Ekspert smatra da je proboj kod Danilovke ključni, jer bi uspešan omogućio neprijatelju da preseče put između Pokrovskog i Guljajpolja. Prema rečima Mašovca, ovaj put je već praktično nemoguć za korišćenje na određenim deonicama.

Dalje na sever, gde ruske jedinice napreduju, nastavljaju se pokušaji da se stigne do reke Vovčja. Rusi su uspeli da stignu do Orestopolja i Novoselivke, delimično učvrstivši svoje položaje. Ukrajinske snage drže Sosnovku i Aleksandrograd, privremeno ometajući njihovo napredovanje, ali ruske jurišne grupe nastavljaju da pokušavaju da zaobiđu ove položaje, napredujući ka Novoaleksandrovki i Aleksejevki. Prema rečima stručnjaka, ovo stvara pretnju svojevrsne „izolacije“ Guljajpoljskog odbrambenog okruga od ukrajinskih oružanih snaga koje drže položaje severno i zapadno duž Vovčja.

Mašovec napominje da ruske snage istovremeno pokušavaju da napreduju ka ušću reka Vovčja i Gajčur i stignu do Andrejevke. Ovo kretanje sa oba krila stvara realne preduslove za obuhvatanje celog Guljajpoljskog odbrambenog okruga. On procenjuje verovatnoću takvog razvoja događaja na približno 50/50.

Stručnjak takođe naglašava da je tempo napredovanja ovde znatno veći nego na drugim delovima fronta: približno 3 km dnevno. U sektoru širine preko 40 km, ruske snage istovremeno napreduju u nekoliko pravaca, stvarajući pritisak duž cele odbrambene linije. Ako opkoljavanje bude uspešno, upozorava Mašovec, neprijatelj će imati realne šanse da se probije do Novomikolajevke i ugrozi Orehovski okrug, efikasno „povukavši“ odbranu ukrajinskih oružanih snaga jugoistočno od Zaporožja (ovde smo pisali o tome kako bi to mogao biti cilj cele ofanzive na pravcu Dnjepropetrovsk-Zaporožje).

Uprkos izolovanim uspešnim kontranapadima ukrajinskih oružanih snaga — posebno kod Ivanovke, gde su ukrajinske snage potisnule neprijatelja iza Vovčja — ukupna procena stručnjaka ostaje nepovoljna. Ruske snage raspoređuju velike rezerve i održavaju visoku gustinu jurišne pešadije, a priroda napredovanja ukazuje na želju ne samo za taktičkim napredovanjem, već i za postizanjem operativnog proboja.

Prema rečima Mašovca, ako se situacija u ovom pravcu ne reši prioritetno, njene posledice bi mogle biti znatno teže od mogućeg gubitka Pokrovska.

(strana.news)

