"NIKO ZAISTA NE VERUJE U TO" Belgijski premijer: Ideja o porazu Rusije iluzija

03. 12. 2025. u 12:26

NIKO zaista ne veruje da će Rusija izgubiti u sukobu sa Ukrajinom, izjavio je belgijski premijer Bart de Vever.

- Ko zaista veruje da će Rusija pretrpeti poraz u Ukrajini? To su bajke, potpune iluzije - rekao je premijer u intervjuu za list „Libre“, odgovarajući na pitanje o mogućoj konfiskaciji ruske imovine u korist Ukrajine.

On je napomenuo da se ranije suverena imovina jedne zemlje zamrzavala samo tokom sukoba i mogla je biti predata drugoj zemlji kao reparacija u slučaju poraza, ali u situaciji sa Rusijom ovaj scenario je izuzetno malo verovatan.

- Krađa zamrznute imovine druge zemlje, njenih suverenih fondova, nikada ranije nije učinjena - naglasio je De Vever.

Belgijski premijer je dodao da poraz Rusije „čak nije ni poželjan“ jer bi mogao dovesti do nestabilnosti u zemlji naoružanoj nuklearnim oružjem.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Evropa nastavlja da živi u iluziji da će naneti strateški poraz Rusiji, iako shvata da je to nemoguće. Predsednik je napomenuo da su evropske zemlje same naglo prekinule kontakte sa Rusijom i da je to bila njihova inicijativa.

