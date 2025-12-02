Svet

TRAMP SA ZAVOJEM NA RUCI TOKOM SEDNICE: Novinari ga pitali za zdravlje, a on ih oduvao odgovorom

K. Despotović

02. 12. 2025. u 22:05

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je viđen sa zavojem na zglobu, ovoga puta tokom sednice kabineta, javljaju mediji.

Foto: Tanjug/AP

Zavoj je poslednji put primećen nekoliko dana ranije, u predsedničkom avionu na putu od Floride do Vašingtona.

Na pitanja novinara o svom zdravstvenom stanju, Tramp je odgovorio, osmehom, ali je iz njegovog odgovora jasno da ga ovakva pitanja ljute.

- Sedim ovde. Odgovaram na pitanja. Držim četiri konferencije za novinare. Bajden ne bi mogao da održi nijednu za osam meseci. Ali uvek pronađete nešto novo - rekao je Tramp.

Prema dostupnim informacijama, Tramp je u oba navrata nosio zavoj u boji kože, ali Bela kuća nije dala detaljnije objašnjenje zbog čega je predsednik primoran da ga koristi.

Poznato je da se Tramp nedavno podvrgao magnetnoj rezonanciji zbog svojih godina, a administracija je tada saopštila da nije otkrivena nikakva abnormalnost.

Američki lider se i ranije u javnosti pojavljivao sa modricom na spoljašnjoj strani zgloba. Portparolka Bele kuće, Kerolin Levit, u julu je saopštila da je Trampu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija.

Modrice je pripisala čestim rukovanjima i redovnom uzimanju aspirina kao dela kardiovaskularne prevencije.

(Telegraf)

