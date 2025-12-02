VITKOF STIGAO U KREMLJ, POČINJU RAZGOVORI SA PUTINOM: U toku sastanak koji menja sve (VIDEO)

SPECIJALNI izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i generalni direktor RFPI Kiril Dmitrijev stigli su u Kremlj.

Očekuje se da će danas predstavnik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, predstaviti Vladimiru Putinu plan mirnog rešavanja, koji je usaglašen sa kijevskim vlastima.

Rzgovorima takođe prisustvuju Jurij Ušakov i Džared Kušner.

Portparol predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da će na predstojećem sastanku učestvovati i zet američkog predsednika, Džared Kušner. Na sastanku će biti razmotrene dogovorene tačke koje su Kijev i Vašington postigli tokom pregovora pre dva dana na Floridi.

Kako su pisali strani mediji, među temama su bile razmena teritorija, bezbednosne garancije i nemogućnost ulaska Ukrajine u NATO. Navodi se da strane nisu uspele da postignu konačna rešenja po svim pitanjima. Portparolka Bele kuće Karolin Levit saopštila je da je prvobitni plan za rešavanje sukoba značajno doraden.

Prema informacijama AFP, prethodnog dana Vitkof se ponovo sastao sa predstavnicima Kijeva, a posebno sa šefom delegacije, sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustemom Umerovim. Nakon toga se Umerov uputio u Irsku, kako bi Volodimiru Zelenskom predao detaljan izveštaj.

Portal Axios prenosi da će se nakon razgovora sa Putinom specijalni izaslanik i Trampov zet uputiti u jednu od evropskih zemalja, gde će održati sastanak sa šefom kijevskog režima.

Mirna inicijativa SAD i evropske „dopune“

Krajem novembra Bela kuća saopštila je da radi na predlogu za rešavanje situacije u Ukrajini. Prema pisanju stranih medija, plan uključuje prelazak teritorije Donbasa pod kontrolu Moskve, zvanično priznanje Donbasa i Krima kao ruskih, zamrzavanje većeg dela linije dodira u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, smanjenje ukrajinskih oružanih snaga za dva puta, kao i zabranu raspoređivanja stranih trupa i oružja na teritoriji Ukrajine koje je u stanju da gađa duboko u Rusiju.

Prošle nedelje u Ženevi su održani pregovori predstavnika EU, SAD i Ukrajine, na kojima su razmatrane dopune američkog predloga. Navodi se da se one odnose na brojnost ukrajinskih snaga, kontrolu nad Zaporoškom nuklearnom elektranom, pitanje raspoređivanja NATO snaga na teritoriji Ukrajine, pripadnost teritorija i druge teme.

Kako je Putin napomenuo, prvobitni američki mirovni plan može da posluži kao osnova za buduće dogovore, ali je pre toga neophodno detaljno razraditi svaku tačku.

Sastanak je zvanično počeo

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom počeli su danas u Kremlju, prenela je agencija RIA.

Agencija navodi da uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica nejgovih savetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov.

Američka delegacija trebalo bi da predstavi Putinu izmenjen mirovni plan, koji je sa 28 sveden na 19 tačaka, a sastanak u Moskvi održava se nakon dve nedelje intenzivne dimplomatije oko Trampovog plana, uključujući dve runde pregovora između SAD i Ukrajine.

Ovo je šesti sastanak Vitkofa sa Putinom u Rusiji, ali prvi lični susret Putina sa Trampovim timom od samita na Aljasci u avgustu. Takođe, ovo je prvi put da Kušner učestvuje u razgovorima sa Putinom.

Kremlj objavio video snimak razgovora sa Vitkofom

