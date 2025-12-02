Svet

VITKOF POLETEO ZA MOSKVU: Ukrajinska kriza ključna tema sa sastanku sa Putinom

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 07:34

AVION za koji se veruje da prevozi specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa napustio je vazdušni prostor SAD i uputio se ka Rusiji, rekao je izvor iz kontrole letenja agenciji TASS.

Foto kremlin.ru

- Avion je upravo napustio vazdušni prostor SAD, krenuo ka Evropi, a zatim ka Rusiji - rekao je izvor agencije.

On je napomenuo da je avion poleteo sa aerodroma na Floridi oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu. Ruski predsednik Vladimir Putin sastaće se danas sa Vitkofom, potvrdio je ranije Kremlj.

Ključna tema, kako je tada navedeno, biće rešavanje ukrajinske krize, uključujući predloge SAD po tom pitanju. Kako je ranije objavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, sastanak će se održati popodne, a snimak početka razgovora biće dostupan medijima.

(Tanjug)

