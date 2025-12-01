HERCOG O POMILOVANJU NETANJAHUA: "Samo dobrobit države i izraelskog društva"
IZRAELSKI predsednik Isak Hercog izjavio je danas da će prilikom razmatranja pomilovanja premijera Benjamina Netanjahua uzeti u obzir "samo dobrobit države i izraelskog društva", tvrdeći da ga "nasilni diskurs" neće pokolebati.
Hercog je poručio da će zahtev za pomilovanje ''biti obrađen na najprikladniji i najprecizniji način'', javlja Tajms of Izrael.
- Netanjahuov potez uznemirava mnoge ljude u ovoj zemlji, u različitim zajednicama, i pokreće debatu. Ali jedna stvar je jasna, taj diskurs neće uticati na mene. Naprotiv samo diskurs pun poštovanja svakako podstiče diskusiju i dijalog. Pozivam izraelsku javnost da poseti veb stranicu predsedničke rezidencije, doma naroda, da izrazi svoje mišljenje i odgovori u skladu sa tim - rekao je Hercog, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.
Prethodno je izraelski premijer Benjamin Netanjahu od Hercoga zatražio predsedničko pomilovanje u sudskom procesu koji se vodi protiv njega, zbog slučajeva u kojima je osumnjičen za korupciju, što je i američki predsednik Donald Tramp prethodno tražio da Hercog učini. Hercog će ove nedelje posetiti Njujork, ali još nije poznato hoće li se sastati sa Trampom.
