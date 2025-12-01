Svet

"RUSIJA JE NEPOBEDIVA" Patrijarh Kiril: NJenu snagu ne čini samo oružje, već i duhovna moć naroda

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 14:42

RUSIJA će ostati nepobediva jer njenu snagu ne čini samo oružje, već i duhovna moć naroda, zasnovana na pravoslavnoj veri i bliskosti sa Bogom, poručio je patrijarh moskovski i cele Rusi Kiril tokom liturgije u novom hramu Presvete Bogorodice u Moskvi.

РУСИЈА ЈЕ НЕПОБЕДИВА Патријарх Кирил: Њену снагу не чини само оружје, већ и духовна моћ народа

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Rusija će biti nepobediva, jer je snaga naroda ujedno i snaga zemlje. To nije samo sila novca ili sila oružja — to je pre svega sila duha. A za naš narod ona se oblikuje kroz pravoslavnu veru i bliskost sa Gospodom. Ljudi osećaju Božju pomoć i uzvraćaju molitvom i dobrim delima - poručio je patrijarh.

On je istakao da Rusija danas predstavlja primer mnogim zemljama u kojima broj ljudi bez vere stalno raste.

- S tim raste i broj različitih moralnih prekršaja i zločina. Gubitak vere praćen je društvenom, a često i političkom degradacijom - naglasio je poglavar Ruske pravoslavne crkve.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ SE SASTAO SA PATRIJARHOM KIRILOM

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZABRINJAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi

ZABRINjAVAJUĆE VESTI SAOPŠTENE U PROGRAMU UŽIVO: Šešelj otkrio šta žele blokaderi