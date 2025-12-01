DETALJI STRAVIČNOG UBISTVA Sahranjena u koferu: Austrijska influenserka pronađena mrtva u koferu u Sloveniji

BEŽIVOTNO telo 31. godišnje austrijske influenserke iz Graca Stefanije Pajper, veoma poznate u Austriji, nestale u zoru 23. novembra, pronađeno je u šumovitom području u blizini Maribora, u Sloveniji. Policija je, naime, otišla u njen stan gde nalazi psa i bivšeg verenika, koji je izjavio da je nestala. Čovek je potom uhapšen u Sloveniji kada je imao nameru da zapali svoj auto i na kraju priznao ubistvo i omogućio da se nađe njeno telo.

Foto: Photo/Ronald Zak

Devojku je ubio, potom strpao u kofer i zakopao ga u slovenačkoj šumi, to je bilans tragično nastradale Stefabije Pajper, 23. novembra posle povratka u tri sata ujutru u stan u Gracu sa jedne proslave, u 7 sati izutra napisla je dve poruke na Votsapu jednoj prijateljici, u jednoj da je videla jednu figuru na stepenicama zgrade. I toga dana nije se pojavila na zakazanom fotografisanju, što nije bila njena osobina a što izazvalo zabrinutost kako u njenoj porodici tako i među kolegama koji nisu uspevali da je kontaktiraju telefonom.

Kada je policija u stanu našla njenog psa i bivšeg verenika, koji je mao sa njom vezu a potom definitivno prekinuta, odmah je uočila tragove krvi na vratima ali nije imala odmah elemenata da ga uhapsi. Komšije su ispričale da su čuli oko 8 sati veoma glasnu svađu i potom videli jednu osobu koja je izašla iz stana, a kamere su zabeležile da je čovek prošao autom u blizini granice sa Slovenijom, a potom se vratio u Austriju.

Sutradan ga je slovenačka policija zaustavila kada je ponovo ulazio u Sloveniju i to u trenutku pokušaja da zapali svoj auto, a potom je isporučen Austriju. Slovenačka policija sa dronovima i psima pretražila je široki prostro i izvesna mesta u Mariboru koja su pripadla familiji uhapšenog. Počeo je da sarađuje i otkrio gde je smestio telo ubijene, u veliki kofer, stavio na sedište svog auta i zakopao u šumi u blizini Majšperka u severoistočnom delu Slovenije, a potom nameravo da ga zapali kako bi izbrisao tragove ubistva.