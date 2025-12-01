DOLAZI PO SAVET O TRAMPOVOM PREDLOGU ZA MIR: Zelenski danas ponovo u Parizu, sastanak sa Makronom u Jelisejskoj palati

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski sastaće se danas u Parizu sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a razgovori će biti usredsređeni na situaciju na frontu i uslovima "pravednog i trajnog mira".

Zelenskog će u dvorištu Jelisejske palate dočekati Makron, nakon čega će se dvojica lidera obratiti medijima i održati bilateralni sastanak, prenela je televizija BFM.

Kako je saopštila francuska predsednička administracija, razgovaraće o situaciji na frontu i uslovima "pravednog i trajnog mira", na osnovu pregovora iz Ženeve i američkog plana, kao i o tesnoj koordinaciji sa evropskim partnerima.

Takođe, biće reči i o napretku u okviru "koalicije voljnih" da se osiguraju bezbednosne garancije Ukrajini.

Nakon sastanka u Jelisejskoj palati, kako je najavljeno, Zelenski i prva dama Ukrajine Olena Zelenska pridružiće se Emanuelu i prvoj dami Francuske Brižit Makron na radnom ručku. Potom će se pridružiti događajima u francuskom Ministarstvu spoljnih poslova, u prisustvu francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa i francuske ministarke kulture Rašide Dati.

Ukrajinski predsednički par zatim će prisustvovati otvaranju ukrajinske kulturne sezone u Francuskoj, čime se, kako ističe Baro, želi ukazati da se "rat ne vodi samo tenkovima i artiljerijom, već i snagom duha". Zelenski je poslednji put boravio u Parizu 17. novembra.

