DOLAZI PO SAVET O TRAMPOVOM PREDLOGU ZA MIR: Zelenski danas ponovo u Parizu, sastanak sa Makronom u Jelisejskoj palati
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski sastaće se danas u Parizu sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, a razgovori će biti usredsređeni na situaciju na frontu i uslovima "pravednog i trajnog mira".
Zelenskog će u dvorištu Jelisejske palate dočekati Makron, nakon čega će se dvojica lidera obratiti medijima i održati bilateralni sastanak, prenela je televizija BFM.
Kako je saopštila francuska predsednička administracija, razgovaraće o situaciji na frontu i uslovima "pravednog i trajnog mira", na osnovu pregovora iz Ženeve i američkog plana, kao i o tesnoj koordinaciji sa evropskim partnerima.
Takođe, biće reči i o napretku u okviru "koalicije voljnih" da se osiguraju bezbednosne garancije Ukrajini.
Nakon sastanka u Jelisejskoj palati, kako je najavljeno, Zelenski i prva dama Ukrajine Olena Zelenska pridružiće se Emanuelu i prvoj dami Francuske Brižit Makron na radnom ručku. Potom će se pridružiti događajima u francuskom Ministarstvu spoljnih poslova, u prisustvu francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noela Baroa i francuske ministarke kulture Rašide Dati.
Ukrajinski predsednički par zatim će prisustvovati otvaranju ukrajinske kulturne sezone u Francuskoj, čime se, kako ističe Baro, želi ukazati da se "rat ne vodi samo tenkovima i artiljerijom, već i snagom duha". Zelenski je poslednji put boravio u Parizu 17. novembra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
VITKOF SUTRA SA PUTINOM U MOSKVI: Stiže spreman nakon sastanka sa Ukrajincima
01. 12. 2025. u 07:43
TRAMP UPERIO PRST U KIJEV: Ukrajina ima ozbiljne probleme
30. 11. 2025. u 23:45
UMEROV ZAHVALAN TRAMPU: Razgovaramo o bezbednosti i budućnosti Ukrajine
30. 11. 2025. u 17:21
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)