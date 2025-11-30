Svet

GENERAL ZALUŽNI IMA REŠENJE: Dajte Ukrajini nuklearno oružje ili šaljite trupe

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 11. 2025. u 14:45

AMBASADOR Ukrajine u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni pozvao je na raspoređivanje nuklearnog oružja u Ukrajini.

ГЕНЕРАЛ ЗАЛУЖНИ ИМА РЕШЕЊЕ: Дајте Украјини нуклеарно оружје или шаљите трупе

Foto: Profimedia

Zalužni je u autorskom tekstu za britanski „Telegraf“ naveo da sumnja u skori kraj borbi u Ukrajini zbog nedostatka „efikasnih bezbednosnih garancija za Ukrajinu“.

Prema njegovim rečima takve garancije mogle bi da uključuju: pristupanje Ukrajine NATO-u, raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji ili veliki saveznički vojni kontingent.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u avgustu izjavio da se, u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom potpisanim 1994. godine, Ukrajina odrekla svog nuklearnog oružja.

On je takođe naglasio da je dokument praćen deklaracijom o poštovanju ljudskih prava i principa OEBS-a, koje su prekršili oni koji su došli na vlast u Ukrajini 2014. godine.

sputnikportal.rs

