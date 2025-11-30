AMBASADOR Ukrajine u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni pozvao je na raspoređivanje nuklearnog oružja u Ukrajini.

Zalužni je u autorskom tekstu za britanski „Telegraf“ naveo da sumnja u skori kraj borbi u Ukrajini zbog nedostatka „efikasnih bezbednosnih garancija za Ukrajinu“.

Prema njegovim rečima takve garancije mogle bi da uključuju: pristupanje Ukrajine NATO-u, raspoređivanje nuklearnog oružja na njenoj teritoriji ili veliki saveznički vojni kontingent.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je u avgustu izjavio da se, u skladu sa Budimpeštanskim memorandumom potpisanim 1994. godine, Ukrajina odrekla svog nuklearnog oružja.

On je takođe naglasio da je dokument praćen deklaracijom o poštovanju ljudskih prava i principa OEBS-a, koje su prekršili oni koji su došli na vlast u Ukrajini 2014. godine.

