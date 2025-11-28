ORBAN PRED PUT U MOSKVU: "Trebaju nam samo gas i nafta, a to možemo da kupimo od Rusa"

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je pred put u Moskvu da ide sa namerom da osigura stabilno i pristupačno snabdevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine.

Foto: Tanjug AP

On je dodao da će sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati i o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje "teško može izbeći".

Orban je rano jutros poleteo na sastanak sa Putinom, naglasivši da je putovanje logistički zahtevno zbog rata i izbegavanja rizičnih zona, preneo je "Magyar Nemzet".

- Moramo da krenemo u 4 ujutro, da bismo stigli na vreme za sastanak. Moramo da krenemo u zoru, jer ima dosta toga da se izbegne zbog ratnih dejstava - rekao je predsednik mađarske vlade.

Orban je na aerodromu List Ferenc rekao da je cilj razgovora nastavak obezbeđivanja energenata koji u Mađarsku stižu preko ruskih gasovoda.

Naveo je da su cene energije širom Evrope nestabilne i u porastu, dok Mađarska, zahvaljujući ruskim isporukama, trenutno ima najniže cene u Evropi.

Takođe je podsetio da je Vašington uveo sankcije ruskim energetskim kompanijama, ali da je Budimpešta nedavno uspela da se izuzme iz tog režima.

- Sada nam trebaju samo gas i nafta, a to možemo da kupimo od Rusa - rekao je Orban.

(Tanjug)

