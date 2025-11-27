HOROR U AMERICI! 70 krvavih napada na škole i koledže, 27 mrtvih

DO 25. novembra ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama zabeleženo je 70 napada na škole i koledže - u kampusima u koledžima dogodio se 41 napad, a na školskim terenima 29, navodi se u analizi CNN-a i ističe da je u tim incidentima život izgubilo 27 osoba, dok je više od 100 osoba povređeno.

Analiza je zasnovana na izveštajima neprofitnih organizacija Gun Violence Archive, Education Week i Everytown for Gun Safety.

U prvoj godini pandemije, kada su škole bile zatvorene, došlo je do značajnog pada nasilja vatrenim oružjem na školskim terenima, navodi se u analizi. Poslednjih godina zabeležen je velik porast napada na škole, pri čemu su 2021, 2022, 2023. i 2024. godine oborile rekorde.

U 2024. je zabeleženo najmanje 83 incidenta, dok je 2022. bila jedna od najkrvavijih godina sa 47 poginulih, prema analizi CNN-a. Te godine došlo je do pucnjave u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu, u Teksasu, gde je ubijeno 19 učenika i dva nastavnika, a više od 10-ak osoba povređeno.

Prema analizi CNN-a, neke savezne države na jugu SAD imale su najvišu stopu napada na škole u odnosu na broj stanovnika od 2008. godine. Vašington je imao najvišu stopu - ukupno šest napada, gotovo jedan na 100.000 stanovnika, dok je Teksas imao najviše ukupno, sa 65 napada na škole.

S druge strane, samo u pet saveznih država - Montani, Vajomingu, Nju Hempširu, Vermontu i Rod Ajlendu nije zabeležilo nijedan napad na škole u tom periodu, prema analizi CNN-a.

(Tanjug)

