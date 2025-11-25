KIJEV JE POTONUO U MRAK: Ruske hipersonične i krstareće rakete razorile energetske objekte u Ukrajini (VIDEO)

U NOĆI 25. novembra ukrajinska prestonica našla se pod najintenzivnijim napadom od početka jeseni.

Prema ukrajinskim izvorima, Kijev je gađan kombinacijom ruskih hipersoničnih raketa „Kinžal“, krstarećih raketa „Kalibar“ i balističkih sistema „Iskander“. Udar je izveden na više talasa i bio je usmeren gotovo isključivo na energetsku infrastrukturu glavnog grada.

Najveću štetu pretrpela je hidroelektrana Višgorod, koja se nalazi oko 15 kilometara severno od Kijeva. Prema preliminarnim informacijama, dve rakete „Kinžal“ direktno su pogodile ovaj objekat, izazvavši ozbiljna oštećenja na ključnim segmentima pogona. Napad je pogodio i kijevske termoelektrane TE-5 i TE-6, kao i više podstanica, što je dovelo do nestanaka struje i grejanja u brojnim gradskim okruzima.

Lansiranje rakete Kalibar na ukrajinske mete noćas. pic.twitter.com/1GNdonqFsT — Oruzje Online (@oruzjeonline) November 25, 2025

Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je pokušala presretanje ruskih projektila, ali je, prema istim izvorima, značajan deo raketa uspeo da probije odbranu i pogodi ciljane objekte. Do jutra nije stigla nijedna zvanična izjava vlasti u Kijevu o razmerama štete.

Dodatnu potvrdu udara dala je i NASA: njihov satelitski FIRMS sistem, koji detektuje toplinske anomalije, zabeležio je požar u termoelektrani TE-5 tokom napada. Podaci ukazuju na direktan pogodak u kompleks elektrane, što se poklopilo sa informacijama dostupnim od ranog jutra na ukrajinskim kanalima.

Pored Višgoroda, TE-5 i TE-6, gađane su i druge energetske lokacije u Kijevu. U više delova grada svetla su se ugasila, metro je obustavio rad, a obimni prekidi struje proširili su se na okolne oblasti prestonice.

Prema ukrajinskom Ratnom vazduhoplovstvu, napad je počeo poletanjem tri ruska aviona MiG-31K, platformi koje nose hipersoničnu raketu „Kinžal“. Dodatno, dva strateška bombardera Tu-160 ispalila su krstareće rakete iz vazdušnog prostora. U isto vreme, na ukrajinske gradove lansiran je veliki broj dronova-kamikaza „Geran“.

Right now in Kyiv, our first responders are working at the sites of Russian strikes. The main Russian attack overnight targeted the capital and the region, causing extensive damage to residential buildings and civilian infrastructure across the city. As of now, thirteen people… pic.twitter.com/wPS1G7amej — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Ukrajinski mediji objavili su da je jedna od raketa pala na stambenu zgradu nakon što je navodno pogodio protivraketni projektil njihove PVO, što je otvorilo novu liniju sukobljenih izjava. Ukrajinski Generalštab negirao je ovu verziju, tvrdeći da je „Rusija namerno gađala civilne ciljeve“, dok je protivvazdušna odbrana navodno presrela veliki deo raketa.

Ruski kombinovani udar nastavio se i u jutarnjim satima. Dronovi „Geran“ pogodili su ciljeve u Černigovskoj, Sumskoj, Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Nikolajevskoj i Poltavskoj oblasti. Detaljni podaci o rezultatima jutarnjih udara očekuju se u narednom izveštaju ukrajinskog vazduhoplovstva.

Noć između 24. i 25. novembra tako je postala jedna od najkritičnijih za energetsku infrastrukturu Kijeva. Napad je pokazao da su ključni objekti ostali ranjivi na ruske hipersonične i krstareće projektile, kao i na saturacione udare dronovima, koji otežavaju pravovremenu reakciju ukrajinske PVO.

