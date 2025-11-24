AMERIČKI ZVANIČNIK O MIROVNOM PLANU: Tramp nije bio direktno uključen, iz Bele kuće nisu znali šta se dešava!

AMERIČKI predsednik Donald Tramp uopšte nije bio direktno uključen u sastavljanje detalja mirovnog plana od 28 tačaka za rešavanje ruskog rata protiv Ukrajine, navodi Vašington post.

List je citirao američkog zvaničnika koji je želeo da ostane anoniman, a koji im je rekao da, kada Trampu kažu: "Pokušaću da postignem dogovor", on odgovara: "Odlično, videćemo šta možemo da uradimo."

- I to je ceo nivo detalja - dodao je sagovornik Vašington posta.

On je rekao da je u Beloj kući vladala potpuna konfuzija u vezi sa pojavom mirovnog plana.

- Ceo dan je vladao potpuni haos jer čak ni različita odeljenja Bele kuće nisu znala šta se dešava. To je sramotno - rekao je taj zvaničnik.

Vašington post je takođe citirao i jednog evropskog zvaničnika, koji je naznačio da je Vašington verovatno bio "gotovo zatečen celom ovom pričom".

Prema izvoru Vašington posta, Evropa je imala utisak da su postupci Trampovog specijalnog predstavnika, Stiva Vitkofa, zapravo iznenadili Vašington.

Ukrajinski portal nv.ua podseća da je Blumberg 23. novembra objavio da su mirovni plan od 28 tačaka, a za koji je navedeno da Tramp zahteva od Zelenskog da ga prihbati do 27. novembra, zapravo razvili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev tokom njihovog sastanka u Majamiju u oktobru.

Sam Tramp je, navodno, za to saznao u poslednjem trenutku.

Pozivajući se na "osobe upoznate sa ovom situacijom", Blumberg je takođe izvestio da je Trampov zet Džared Kušner, koji je sarađivao sa Vitkofom na mirovnom sporazumu oko Pojasa Gaze, bio prisutan na oktobarskom sastanku između Vitkofa i Dmitrijeva.

Državni sekretar Marko Rubio nije bio u potpunosti obavešten o mirovnom planu, rekao je isti izvor.

