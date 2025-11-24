ZELENSKI ZAGRMEO: Granice se ne menjaju silom!

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se danas putem video linka na Četvrtom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme i istakao da je ključno podržati principe na kojima Evropa počiva, a to su poštovanje ljudskog života, nepovredivost granica i zabrana granica menjanja silom.

Foto: AP

- Svaka nacija i svaka država moraju da budu poštovane. Moralni princip koji je Evropu održao mirnom duže nego ikada u njenoj istoriji mora da bude zaštićen.Ti principi su jasni: poštovanje ljudskog života, nepovredivost granica i zabrana menjanja granica silom, kao i zabrana krađa koje se često koriste za zlopotrebu, da bi se prikrila želja za dominacijom nad drugim narodima i vođenjem agresivnih ratova - rekao je Zelenski.

On se zahvalio što Švedska podržava Ukrajinu u njenoj borbi za slobodu.

-Svi razumemo globalnu realnost. U svetu sa toliko država i naroda postoje hiljade potencijalnih ratova, neki zamrznuti, neki skriveni iza nebitnih dogovora, neki još uvek malog obima. Ali u većini slučajeva mir se održava zahvaljujući međunarodnom pravu, konvencijama, sporazumima i Povelji UN. Ako ti principi ne funkcionišu ovde, u Evropi, gde će onda funkcionisati? To je retoričko pitanje i iza njega stoji globalna bojazan da bi svet mira mogao ponovo da postane svet tame. To ne smemo da dozvolimo-, rekao je predsednik Ukrajine.

Istakao je da Ukrajina sarađuje i sa SAD, evropskim partnerima i mnogim drugima kako bi se okončao rat.

- Sada smo u kritičnom trenutku i blisko sarađujemo sa Sjedinjenim Državama, evropskim partnerima i mnogim drugima da bismo pronašli korake koji mogu okončati ruski rat protiv nas, protiv Ukrajine, i doneti stvarnu bezbednost. Mnogo je buke u medijima, mnogo političkog pritiska, i još veća je odgovornost za odluke koje se donose - naglasio je on.

Dodao je da su neki koraci ka miru učinjeni, ali ne dovoljno kako bi se rat okončao.

- Nastavljamo da radimo sa partnerima, posebno sa Sjedinjenim Državama i svetskim forumima, tražeći kompromise koji će ojačati našu poziciju, a ne oslabiti. I nastavićemo da objašnjavamo koliko je opasno dopustiti da se agresija posmatra kao nešto što može da se zanemari ili ignorišei. Zato vas molim da ne ćutite, da ne budete pasivni posmatrači istorije - budite učesnici. Važno je podržati ovaj proces upravo sada, i zahvalan sam vam na toj podršci. Važno je podržati pregovarački proces, i zahvalan sam na svakom savetu i svakoj informaciji koju dobijamo od evropskih lidera -rekao je Zelenski.

Švedska ministarka spoljnih poslova Marija Malmer Stenergard rekla je da bi se postigao trajni mir u Ukrajini, granice te zemlje ne mogu da se menjaju silom. Dodala je i da ne može da bude ograničenja ukrajinske vojske jer bi to izazvalo "dalju rusku agresiju".

Predsednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk izjavio je da su ukrajinske crvene linije za pregovore formalno priznanje okupiranih teritorija, ograničenja ukrajinskih odbrambenih snaga i ograničenja budućih saveza Ukrajine.

- Te stavove je Ukrajina odavno iznela, ali su u suprotnosti sa predlozima u mirovnom predlogu koji su podržale SAD, a koji je Kijevu predstavljen prošle nedelje - rekao je Stefančuk i dodao da članstvo u EU i NATO-u mora da bude element ukrajinskih bezbednosnih garancija i svakog mirovnog plana.

(Tanjug)